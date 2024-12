Corruzione e altro, 8 arresti nel Catanzarese

1 minuto per la lettura

Corruzione, concussione e molto altro: scattato un blitz nel Catanzarese messo in atto da Polizia e Carabinieri che ha portato ad 8 arresti tra cui politici e funzionari pubblici

CATANZARO – Blitz di Carabinieri e Polizia nel Catanzarese che in esecuzione di una ordinanza cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari di Catanzaro hanno proceduto all’arresto di 8 persone (due trasferite in carcere e sei ai domiciliari).

In particolare, a far scattare l’operazione le investigazioni svolte ad opera dei militari del Comando Provinciale Carabinieri e degli Agenti della Polizia in servizio presso la Digos della Questura, con il coordinamento della Procura della Repubblica di Catanzaro. Gli inquirenti hanno svolto le indagini sulla base della «ritenuta sussistenza di gravi indizi in ordine ai delitti, a vario titolo ipotizzati, di “associazione finalizzata alla commissione di falsi materiali e ideologici commessi da Pubblico ufficiale in atti pubblici, corruzione, concussione e omissione di atti d’ufficio”, nonché “induzione indebita a dare o promettere utilità”, “tentato peculato”, “tentata truffa aggravata”, “invasione di terreni o edifici”».

CORRUZIONE ED ALTRO, 8 ARRESTI NEL CATANZARESE: CI SONO ANCHE POLITICI E FUNZIONARI PUBBLICI

Nell’inchiesta risultano coinvolti anche personaggi della mondo della politica locale. Tra gli arrestati, infatti, secondo quanto trapelato ci sono anche un consigliere comunale ed un dirigente della polizia municipale dello stesso ente. Si tratta del consigliere comunale di Catanzaro Sergio Costanzo, di Forza Italia. Oltre agli arresti, gli inquirenti hanno eseguito alcune perquisizioni, una delle quali nella sede della direzione dell’Aterp, l’azienda di edilizia residenziale pubblica della Regione Calabria.