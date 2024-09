Catanzaro, presentati i componenti della nuova Giunta comunale

2 minuti per la lettura

Il sindaco di Catanzaro Nicola Fiorita ha annunciato i componenti della nuova giunta comunale tra riconferme e nuove deleghe

CATANZARO – Un parto travagliato, ma più o meno nel rispetto dei termini annunciati in seguito all’azzeramento delle deleghe: il sindaco di Catanzaro Nicola Fiorita, presenta i componenti della nuova Giunta comunale (la terza in tre anni) che si connota per essere molto rosa e spostata con il baricentro a sinistra e, dato nuovo, con l’appoggio esterno di “Azione”. Nove gli assessori seduti in prima fila nella sala concerti di Palazzo de Nobili.

I CONFERMATI

Giusy Iemma, vicensindaco, Urbanistica e Politiche del mare, Rapporti con il sistema sanitario, servizi demografici

Donatella Monteverdi, Cultura, Spettacolo, Pari Opportunità , Rapporti con l’Università

Nunzio Belcaro; Pubblica istruzione, Politiche sociali, Tutela degli animali

I NUOVI

Pasquale Squillace: Lavori Pubblici, Gestione del territorio

Luisa La Cava: Bilancio e Tributi;

Vincenzo Costantino: Turismo, Marketing territoriale, Politiche giovanili, Transizione digitale

Giuliana Furrer: Attività economiche

Irene Colosimo Ambiente e Transizione ecologica

Antonio Battaglia: Sport, Patrimonio, Programmazione, Politiche del lavoro, Impiantistica sportiva.

NUOVA GIUNTA COMUNALE, PER FIORITA “UN QUADRO COERENTE E SEMPLIFICATO”

“Non è stata una fase politica e amministrativa facile. Si attivano processi che non sempre di sviluppano secondo le aspettative. Il tagliando della maggioranza preventivato non aveva tenuto conto della trasformazione, legittima ma significativa, da civico a esponente di FI del principale alleato (Talerico, ndr) che non poteva non avere riflessi – detto il sindaco -. Oggi il quadro è coerente e semplificato. C’è un’alleanza progressista aperta a una dimensione civica e alla cura della città, ma anche alla tutela dei diritti civili, alla difesa degli ultimi e ai diritti delle minoranze.

Ci sarà l’appoggio convinto del gruppo di Azione, grande atto di generosità nei confronti del sindaco e della città verso una ricomposizione politica progressista come suggeriscono le biografie dei tre consiglieri. L’intransigenza puntigliosa dimostrata dal gruppo di Azione nei primi due anni non si affievolirà, non l’ho chiesto e anzi spero che verrà mantenuta. In questo quadro semplificato si è andata anche formando un’alleanza di centrodestra che farà opposizione come è normale ma che spero voglia dare un contributo costruttivo. Le visioni opposte si confronteranno tra tre anni, perché questa è una giunta bella fatta da professionisti e persone belle che intende rimettersi al giudizio elettorale a giugno 2027”.

“Non polemizzerò con chi ha condiviso a lungo temi e scelte – ha continuato Fiorita -. Però questa voglia di stabilire quando terminerà la giunta di cui non si fa parte è abbastanza puerile. Questa fase del tagliando finisce qui, adesso ci proiettiamo ai programmi, arricchiti dal contributo del gruppo di Azione. Saremo giudicati da quanto realizzeremo. Intanto abbiamo tanto seminato, inizia la raccolta. Sfatando il film dell’opposizione, che descrive una città immobile. Tocca alla nuova giunta dare più forza e continuità al percorso”.