Nocera Terinese, ancora vasti allagamenti a causa del maltempo

1 minuto per la lettura

Nocera Terinese ancora una volta sommersa dall’acqua a causa del maltempo; i vigili sono a lavoro per scongiurare il pericolo allagamenti delle abitazioni

NOCERA TERINESE – “Stiamo cercando di arginare ma è molto difficile, si prevedono onde più forti”. Lo aveva previsto il sindaco di Nocera Terinese e “puntualmente” danni e disagi dalle mareggiate sono arrivate, portando fango e detriti oltre che vasti allagamenti, a Marina di Nocera Terinese dove i vigili del fuoco e mezzi del Comune di Nocera Terinese sono all’opera fin da stamattina a causa dell’ondata di maltempo che sta imperversando lungo il litorale tirrenico catanzarese, per scongiurare pericolo per le abitazioni.

LEGGI ANCHE: Nocera Terinese, sottopassi allagati e bloccati causa maltempo

Nei giorni scorsi il sindaco aveva lanciato l’allarme, chiedendo aiuto con interventi urgenti “altrimenti sarò costretto a emanare un’ordinanza di chiusura del centro e sgombero delle abitazioni. “Nelle prossime ore le onde potrebbero essere ancora più devastanti e questo preoccupa molto.” Ricorda di aver già “intrapreso una serie di iniziative con la Regione Calabria interpellando il presidente Occhiuto e tutti i dipartimenti che si sono resi disponibili fin da subito, ma ancora non siamo riusciti ad addivenire ad una soluzione anche temporanea per limitare i danni di inondazione prevedibili”.

E rimarca che “questo è il momento di agire con urgenza per scongiurare la totale inondazione del centro urbano di Nocera Marina, e a tutela dell’incolumità della vita dei residenti. Chiediamo, ancora una volta, aiuto alla Regione Calabria affinché possa intervenire con delle barriere radenti a protezione dell’abitato come fatto nei comuni limitrofi e dove non erano a rischio i centri residenziali, niente di più”.