Nocera Terinese, allarme cinghiali al villaggio del golfo

Nocera Terinese, scatta l’allarme cinghiali: nelle ore serali o notturne si incontrano branchi di ungulati al villaggio del golfo

NOCERA TERINESE – I cinghiali ormai sono ovunque, non solo in campagna e nei boschi ma anche nelle nostre città, ora addirittura i cinghiali stanno invadendo anche zone costiere. Sono avvistati, infatti, branchi di cinghiali a Nocera Terinese in località Villaggio del Golfo.

Da quando i villeggianti sono rientrati nelle loro case e sono rimasti pochi residenti, non è difficile nelle ore serali o notturne incontrare branchi di cinghiali. Com’è capitato ad uno di questi che rientrando con l’auto si è trovato davanti un branco di cinghiali. In questi ultimi anni stiamo assistendo ad una crescita incontrollata della popolazione che non va sottovalutata. Gli incontri con un cinghiale infatti, possono essere pericolosi per l’incolumità delle persone. In Italia i cinghiali si trovano soprattutto nei boschi con folto sottobosco, tuttavia è una specie capace di colonizzare qualsiasi ambiente, e lo dimostra il fatto che ora stiamo parlando di una località marina. Perché non bisogna sottovalutare il problema?

Essendo animali crepuscolari e notturni, nelle ore diurne riposano in buche dagli stessi scavate nel terreno riempite di foglie e rametti, ma nelle ore serali e notturne vanno in cerca di cibo. Vivono in società, pensiamo che ogni branco è costituito da una ventina di femmine con cuccioli, guidate dalla scrofa più anziana. I maschi anziani vivono quasi sempre da soli, mentre i giovani maschi non accoppiati formano un branco a parte.

Sono anche molto territoriali, con i territori dei maschi più grandi rispetto a quelli delle femmine. Cosa potrebbe accadere se si incappasse in un branco di cinghiali? Innanzitutto con il grugnito, fanno rumore e comunicano fra di loro. Possono essere molto aggressivi se dovessero sentirsi minacciati o se fossero impauriti, potrebbero attaccare, anche qualora fossero feriti.