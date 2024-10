Maltempo in Calabria, code in Autostrada, crolla un ponte nel lametino

2 minuti per la lettura

L’ondata di maltempo in Calabria, la cui forza non si è ancora esaurita, ha provocato diversi danni soprattutto nel lametino: lunghe code in autostrada mentre a Maida crolla un ponte

LAMEZIA TERME – La temporanea chiusura della statale 280 nel tratto all’altezza del centro commerciale “Due Mari” (molti negozi allagati all’interno del centro commerciale) per un’auto finita dentro una voragine apertasi sulla strada, sta causando anche forti rallentamenti e code all’altezza dello svincolo di Lamezia per la A2 e verso l’ingresso dell’aeroporto. Qui i vigili del fuoco hanno, in particolare, salvato una persona anziana rimasta bloccata sulla strada che costeggia l’aeroporto di Lamezia Terme (località Trigna).

MALTEMPO IN CALABRIA, CODE IN AUTOSTRADA E COMUNI ISOLATI

Intanto, sempre i vigili del fuoco hanno estratto l’auto sulla statale 280. Per cui si potrà proseguire con altri interventi per la messa in sicurezza dell’arteria fino alla riapertura anche se limitata. Gli interventi dei vigili del fuoco proseguono senza sosta in particolare nei comuni di San Pietro a Maida, dove è crollata anche una casa per fortuna senza nessuno dentro, e Maida, dove è invece crollato un ponte. Isolati (dove i vigili del fuoco stanno operando anche con l’ausilio di gommoni salvando persone e animali) la frazione San Pietro Lametino, Acconia di Curinga e l’area industriale di Lamezia (molte le aziende agricole colpite).

Particolarmente colpita, ancora una volta, la strada provinciale. È, infatti, esondato nuovamente il torrente (causando anche allagamenti sulla statale 18 con grossi disagi al traffico) che nel 2018 causò la morte di due bambini e della loro madre, travolti nella loro auto da fango e detriti. A distanza di sei anni esatti da quella tragedia evidentemente nulla è stato fatto sul piano della prevenzione. Disagi anche a Lamezia Terme città. In particolare nella strada che collega il Comune di Lamezia e l’ospedale civile. Su questa arteria all’altezza di un distributore di benzina si è verificato uno smottamento della strada comunale.