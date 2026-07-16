Vasto incendio a Lamezia, coinvolte serre, un fabbricato e la ferrovia

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Vasto incendio di vegetazione lungo la SS18 a Lamezia Terme (CZ): coinvolte serre, un fabbricato aziendale e la ferrovia. Bloccata la circolazione stradale e ferroviaria

LAMEZIA TERME (CZ) – Paura nel primo pomeriggio a Lamezia Terme per un vasto incendio che ha bruciato circa 4 ettari di vegetazione lungo la SS18, minacciando uffici e attività ristorative. Bloccate per ore sia la circolazione stradale che quella dei treni.

Nel primo pomeriggio di oggi (16 luglio 2025), intorno alle ore 13:25, le squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro sono intervenute a Lamezia Terme, lungo la SS18 al km 374, per un vasto incendio di vegetazione.

Le fiamme, alimentate dal forte vento presente nella zona, si sono rapidamente propagate interessando un’area di circa 4 ettari, coinvolgendo numerose serre e raggiungendo il tetto in pannelli coibentati di un ristorante nonché la copertura in fogli di catrame di un edificio adibito ad ufficio di un vivaio.

L’incendio ha inoltre interessato il tracciato ferroviario, rendendo necessaria l’interruzione della circolazione ferroviaria durante le operazioni di soccorso.

Per consentire lo svolgimento delle operazioni in sicurezza è stata disposta anche la chiusura della Strada Statale 18, con riapertura al traffico alle ore 17:10.

Sul posto hanno operato personale e mezzi dei Vigili del Fuoco con due squadre boschive (Lamezia Terme e Catanzaro), la squadra del Distaccamento di Lamezia Terme, due autobotti per rifornimento idrico, autoscala e il DOS (Direttore delle Operazioni di Spegnimento) di Lamezia Terme.

Presenti inoltre personale ANAS, tecnici RFI, Carabinieri e Polizia Locale, che hanno collaborato alla gestione della viabilità e alla messa in sicurezza dell’area.

L’intervento dei Vigili del Fuoco ha consentito di circoscrivere e successivamente estinguere il rogo, evitando un’ulteriore propagazione delle fiamme alle strutture e alle aree circostanti. Non si segnalano persone coinvolte.