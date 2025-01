Crisi al comune di Catanzaro, Fiorita: «Andiamo avanti»

2 minuti per la lettura

Il sindaco di Nicola Fiorita scaccia la crisi nella conferenza stampa di metà mandato annunciando la volontà di andare avanti

CATANZARO – «Oggi raccontiamo questi due anni e mezzo che abbiamo vissuto intensamente, non senza difficoltà, non senza qualche errore e con la consapevolezza progressiva di chi per la prima volta si è trovato ad amministrare una città così straordinaria ma complessa come Catanzaro».

Così il sindaco di Catanzaro Nicola Fiorita, nella conferenza stampa di metà mandato, un appuntamento diventato importante anche sul piano politico dopo che nei giorni scorsi uno dei gruppi che sosteneva la maggioranza di Fiorita, Azione, ha deciso di ritirare l’appoggio esterno all’amministrazione comunale rendendo i numeri più esigui per la maggioranza.

«Le difficoltà politiche – ha spiegato Fiorita – accompagnano questa esperienza sin dal suo inizio: abbiamo vinto senza una maggioranza, seppur largamente, ma chi ha iniziato questa avventura non si è mai defilato, non ci ha mai ripensato. I consiglieri eletti nelle mie liste, quelli che hanno appoggiato me al ballottaggio, tranne uno, sono tutti qui e hanno accompagnato questo percorso e, soprattutto, hanno garantito una maggioranza e un governo alla città»

«C’è stato in passato chi – ha sottolineato il sindaco di Catanzaro – anche molto più esperto di me e di grande autorevolezza, di fronte alle difficoltà ha ritenuto necessario lasciare: noi siamo stati eletti, io questa tentazione non l’ho mai avuta»

«Io credo che sia un grande onore lavorare per la città e credo anche che il senso di responsabilità consista nell’assicurare un governo a questa città che ne ha bisogno perché sono le tante cose che abbiamo avviato, tante le cose che stanno per cominciare e che vanno date alla città. Quindi andiamo avanti».

IL BILANCIO DEL SINDACO NICOLA FIORITA

Fiorita quindi si è soffermato sul bilancio delle cose fatte in due anni e mezzo ma anche sui programmi futuri: «In questi due anni e mezzo abbiamo portato alla città di Catanzaro oltre 56 milioni di euro di finanziamento che entro la fine del mese, quando entrerà nel vivo Agenda Urbana, diventeranno più di 70 milioni di euro di finanziamento. Poi – ha aggiunto il sindaco – abbiamo fatto investimenti sulle scuole, sugli asili che aumenteranno del 300%, sull’aggregazione, sulle fasce più deboli della società».

Poi non parlerei solo di opere pubbliche ma anche di rispetto delle regole, lotta agli allacci abusivi, lotta all’evasione fiscale. Noi domani in Giunta porteremo la demolizione di un edificio abusivo: dal 2014 ad oggi ci sono 700 ordinanze di demolizioni mai eseguite. Ed è chiaro che far pagare le tasse, andare a scoprire chi si attacca all’acqua, demolire gli edifici abusivi fa anche dei nemici. Oggi – ha aggiunto Fiorita – Catanzaro sta molto meglio da tanti punti di vista rispetto a due anni e mezzo fa e questo lo dobbiamo far capire alla città, è questa l’operazione principale. Penso che il nostro compito sia quello di continuare questo lavoro. I cittadini ci hanno eletto per questo e a questo ci dedichiamo».