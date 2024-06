Magna Graecia Film Festival 2024: Raoul Bova sarà premiato con la Colonna d’Oro

4 minuti per la lettura

Al Magna Graecia Film Festival, in programma dal 27 luglio al 4 agosto 2024, Raoul Bova sarà insignito della prestigiosa Colonna d’Oro.

Catanzaro si prepara ad accogliere la ventunesima edizione del Magna Graecia Film Festival, uno degli eventi cinematografici più attesi dell’anno, che si terrà dal 27 luglio al 4 agosto 2024. Una settimana di proiezioni, concerti e conversazioni con la partecipazione di illustri ospiti italiani e internazionali del calibro di Tim Robbins, Kevin Costner, Claudio Bisio e Clara Soccini, Tra i grandi nomi che prenderanno parte alla kermesse, spicca Raoul Bova, icona del cinema italiano contemporaneo, che sarà insignito della prestigiosa Colonna d’Oro, un’opera d’arte firmata dal Brand GB Spadafora. Oltre ad essere un volto amato dal pubblico italiano e internazionale, Bova è noto per il suo costante impegno nel promuovere cause di rilevanza sociale attraverso il cinema e altre iniziative.

MAGNA GRAECIA FILM FESTIVAL 2024

Sostenuto dal ministero della Cultura, dalla Regione Calabria e da importanti enti come la Calabria Film Commission e la Lilt, il Magna Graecia Film Festival è un esempio di come l’arte cinematografica possa lasciare un’impronta positiva nel mondo ed essere un motore di cambiamento e di crescita culturale per le comunità locali e oltre.

CONSEGNA DELLA COLONNA D’ORO A RAOUL BOVA

Uno dei momenti più eclatanti del Magna Graecia Film Festival sarà la consegna della prestigiosa Colonna d’Oro a Raoul Bova, icona del cinema italiano che ha lasciato un segno indelebile non solo per la sua brillante carriera artistica, ma anche per il suo impegno sociale e umanitario, evidente nella creazione di fondazioni e associazioni volte a sostenere minori disagiati e a promuovere l’istruzione e l’integrazione.

Con una carriera che abbraccia oltre vent’anni di successi sul grande schermo, Bova ha iniziato la sua ascesa nel mondo cinematografico con ruoli che hanno mostrato la sua versatilità e il suo carisma. Il suo debutto è avvenuto con il film “Una storia italiana” diretto da Stefano Reali. Da allora, Bova ha continuato a distinguersi in una serie di ruoli indimenticabili accanto ad attori del calibro di Anthony Quinn, Sophia Loren, Giancarlo Giannini, Michele Placido, F. Murray Abraham, Sylvester Stallone, Carole Bouquet, Diane Lane, Sarah Jessica Parker, Angelina Jolie e tanti altri. Ben presto, Bova ha catturato il cuore del pubblico italiano e internazionale con ruoli memorabili che riflettono la sua profonda dedizione all’arte e al miglioramento della società.

Le sue interpretazioni in serie televisive come “Buongiorno mamma”, “Don Matteo” e “I Fantastici 5” hanno toccato corde emotive profonde, esplorando tematiche come la disabilità giovanile e la forza della famiglia nella lotta contro le avversità. Prossimamente, Bova porterà il suo talento sul grande schermo nel film Greta e le favole vere, un’opera che promette di incantare il pubblico con una storia che mescola magia e realtà, aggiungendo un altro capitolo significativo alla sua illustre carriera.

L’IMPEGNO DI RAOUL BOVA OLTRE LO SCHERMO

La Colonna d’Oro rappresenta il culmine di una carriera dedicata alla cinematografia, ma anche al sostegno di iniziative benefiche e sociali. L’attivismo di Raoul Bova si estende infatti ben oltre lo schermo. Dal suo ruolo indimenticabile in “Capitano Ultimo”, che ha ispirato la creazione di una fondazione dedicata al supporto dei minori svantaggiati a Roma, fino alla sua nomina nel 2010 ad Ambasciatore di Buona Volontà della FAO, Bova ha costantemente utilizzato la sua influenza per promuovere un cambiamento sociale e culturale.

Coerente con la sua passione per il cinema impegnato, Bova ha fondato una società di produzione che promuove progetti con forte impatto sociale, affrontando temi sensibili come la pena di morte, il razzismo e la violenza sulle donne.

LA MASTERCLASS

Durante una masterclass esclusiva, Bova presenterà estratti del docufilm “La Bellezza Perduta: Siria”, diretto da Roberto Burchielli e prodotto in collaborazione con la Croce Rossa Italiana e la Mezzaluna Rossa Siriana. Un progetto commovente che esplora le ferite della guerra e il coraggio di coloro che lottano per la sopravvivenza in zone colpite dal conflitto. Questo lavoro, recentemente presentato al Festival di Venezia, riflette l’impegno profondo dell’attore nel portare avanti temi di rilevanza sociale attraverso il cinema. In questa masterclass unica nel suo genere, il celebre attore condividerà anche riflessioni profonde sul potere del cinema nel raccontare storie che ispirano e sensibilizzano il pubblico su temi cruciali come i conflitti e le loro conseguenze umanitarie.