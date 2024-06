Gizzeria, al via i mondiali di kitesurf

2 minuti per la lettura

Da oggi 27 giugno e fino al 7 luglio, a Gizzeria i mondiali di kitesurf con oltre 200 atleti da tutto il mondo

GIZZERIA – Al via oggi (27 giugno) e fino al 7 luglio all’Hang Loose Beach in località Pesci e Anguille, i mondiali di kitesurf. E’ tutto pronto per accogliere gli oltre 200 atleti che giungeranno in questi giorni da parte del Mondo. La località calabrese è ormai riconosciuta come uno degli spot migliori grazie alle sue condizioni climatiche perfette.

LA GARA

Durante la prima settimana si terranno in contemporanea le regate delle due categorie: i giovani atleti della categoria A’s Youth Foil (under 17) che si sfideranno per il titolo mondiale, insieme a loro i Master e Grand Master, veterani della disciplina. Dal 3 luglio, lo spettacolo continua con la Formula Kite Youth World Championships, la disciplina che farà il suo debutto a Parigi nei prossimi Giochi Olimpici. Il weekend del 6 e 7 luglio, ad arricchire il calendario sportivo, verrà disputata la tappa del torneo Italiano di Beach Volley Serie Beach 1. Andrà in scena anche lo show messo in piedi dal main sponsor Porsche con le sue meravigliose autovetture tutte da provare e soprattutto con le esibizioni degli atleti che sono sponsorizzati appunto da Porsche.

A GIZZERIA I MONDIALI DI KITE SURF: 4 GIORNI DI REGATE E IL CAMPIONATO KITE YOUTH

La manifestazione è promossa da World Sailing (Federazione Internazionale Vela), IKA (International Kiteboarding Association), FIV (Federazione Italiana Vela), CKWI (Classe Kiteboarding e Wingsport Italia), con l’organizzazione del Circolo Velico Hang Loose e la collaborazione di Calabria Straordinaria. Si inizia con la registrazione degli atleti che competeranno per il campionato A’S Youth Foil e KiteFoil Open Masters, a seguire si terrà la cerimonia di apertura; da oggi (27 giugno) e fino al 30 ci saranno le regate e il 30 giugno si terrà la cerimonia di premiazione e la chiusura dell’evento; mentre dal 03 al 07 luglio sarà la volta del Campionato Mondiale di Formula Kite Youth.