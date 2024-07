Gizzeria, al via il Formula Kite Youth Worlds 2024

3 minuti per la lettura

Dal 3 al 7 luglio a Gizzeria il Formula Kite Youth Worlds 2024, campionati mondiali di Kitesurf. Oggi la conferenza stampa di presentazione

Si svolgerà da domani 3 luglio 2024 a Gizzeria, e fino al 7 luglio, il “Campionato Mondiale per la categoria Formula Kite”. La conferenza stampa, moderata da Federica Piraino, per presentare “Formula Kite Youth Worlds 2024”, prestigiosa e consolidata manifestazione sportiva, si è tenuta presso l’Hang Loose Beach di località Pesci e Anguille. A rappresentare il Comune di Gizzeria il vice sindaco Antonio Arcieri. “Ancora quest’anno – ha detto Luca Valentini presidente dell’ Hang Loose Beach – siamo riusciti ad organizzare questo importante appuntamento di kitesurf per la Formula Kite che è la disciplina olimpica che andrà di scena il prossimo mese a Parigi.

La presenza del presidente Occhiuto ci inorgoglisce e siamo convinti di essere sulla buona strada per creare qualcosa di ancora molto più grande. Gizzeria potrebbe essere quell’area per svolgere le olimpiadi di vela nel momento in cui queste venissero assegnate all’Italia. Possiamo crescere e la Calabria può essere presente”. “Lo sport – ha detto il presidente della Regione Roberto Occhiuto – è un grande attrattore di sviluppo turistico. E’ l’occasione per destagionalizzare l’offerta turistica. Lo stiamo facendo aumentando il numero di voli anche al di fuori della stagione estiva. E’ necessario, però, costruire in Calabria un’offerta turistica di qualità, con strutture alberghiere di livello, e di opportunità, con esperienze da offrire ai turisti come in questa parte della Regione è il kitesurf, conosciuto in tutta Italia e nel mondo”. Il presidente rivolgendosi a Luca Valentini ha osservato: “E’ importante che ci siano associazioni e privati che sviluppino il turismo”.

“E’ un evento importantissimo per il mondo della vela, nello specifico per il kitesurf. In Calabria ci sono delle condizioni uniche per svolgere questo tipo di attività. Sono tante le nazioni presenti e sarà un bellissimo mondiale” ha detto Fabio Colella consigliere nazionale della Federazione Italiana Vela. “L’evento di Gizzeria è un momento importantissimo per la Federazione Italiana Vela. E’ da qui che sono venuti fuori i nomi più importanti che saranno a Parigi per l’Olimpiade. Siamo stati precursori per la classe Kite. Gizzeria è sicuramente la capitale del Kite in Italia” ha evidenziato Valentina Colella, presidente della Calabria e della Basilicata della Federazione Italiana Vela.

“Luca Valentini, presidente dell’Hang Loose Beach, è stato un precursore. La Federazione – ha continuato Valentina Colella – è disponibile a qualunque proposta che verrà fatta da questa associazione sportiva. Siamo con loro e crediamo fermamente che la Calabria possa volare”. “Da ben dodici anni – ha concluso Mirco Babini, presidente internazionale dell’Associazione del Kite e direttore di gara – facciamo a Gizzeria eventi internazionali di altissimo livello. Ormai Gizzeria è conosciuta e consacrata in tutto il mondo per praticare questo sport. Spiaggia, vento e vicinanza dall’aeroporto: c’è tutto quello che occorre per praticare questo sport”. Babini, che farà il direttore di gara anche alle Olimpiadi, ha spiegato: “Poco più di novanta partecipanti, oltre venti nazioni e cinque continenti sono rappresentati a Gizzeria per il campionato del mondo giovanile”.