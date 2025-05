Il maestro del cinema David Cronenberg: «voglio trasferirmi in Calabria»

1 minuto per la lettura

A Celico, il maestro del cinema David Cronenberg ha svelato: «Sto pensando di trasferirmi in Calabria e cerco appartamento».

COSENZA- David Cronenberg, il maestro del cinema, è arrivato oggi sabato 24 maggio a Celico per il Festival internazionale delle arti, visioni metamorfiche. Durante una lunga intervista ha ricordato che non è la sua prima volta in Calabria, c’era stato anni fa proprio a Cosenza, per un altro evento, e alla domanda se girerebbe un film in Calabria, il grande regista canadese ha risposto: «Sto pensando di trasferirmi e sto vorrei cercare un appartamento». Come non essere felici?