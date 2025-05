Celico International Art Festival: tutti gli appuntamenti dal 24 al 31 maggio

4 minuti per la lettura

“Celico International Art Festival – Visioni Metamorfiche”: tutti gli appuntamenti dal 24 al 31 maggio. Una settimana di arte, emozione e rivoluzione culturale nel cuore della Sila.

CELICO (COSENZA) – Il conto alla rovescia è iniziato. Da sabato 24 a sabato 31 maggio, Celico diventa epicentro di un terremoto culturale che scuote la Calabria e travolge gli amanti di cinema, teatro, musica e impegno civile. Il Celico International Art Festival – Visioni Metamorfiche è molto più di una rassegna: è un’esplosione di immaginazione, trasformazione e visioni future. Il borgo presilano, incastonato tra i boschi e la storia, ospiterà grandi nomi del panorama internazionale, eventi imperdibili e un programma che unisce i linguaggi dell’arte per raccontare il cambiamento – interiore e collettivo – del nostro tempo. Una settimana ricca, viva, intensa: proiezioni, concerti d’autore, spettacoli teatrali, masterclass, incontri, workshop e momenti di riflessione civile. Un turbine di emozioni e idee, pronto a travolgere il pubblico.

L’arte come rivoluzione dell’anima

Non un semplice cartellone di eventi, ma un percorso esperienziale tra linguaggi artistici, storie e territori. Il titolo “Visioni Metamorfiche” non è solo un omaggio all’universo visionario di Cronenberg, ma una dichiarazione d’intenti: l’arte come atto trasformativo, capace di attraversare l’inconscio, i corpi, le città e le coscienze.

«L’immaginazione è la chiave per superare la realtà. La metamorfosi è lo specchio del nostro tempo», ha dichiarato il co-direttore artistico Donato Santeramo alla conferenza stampa di lancio del 9 maggio, accanto al co-direttore Antonio Nicaso, al professor Bruno Roberti e alle istituzioni che hanno abbracciato la visione del Festival: dai Comuni di Celico e Cosenza all’Università della Calabria. E se la metamorfosi è il tema di questa edizione, David Cronenberg ne è l’incarnazione. Il maestro del cinema visionario sarà protagonista assoluto del festival, in una settimana che promette emozioni forti e riflessioni profonde.

Il professor Franco Roberti ha sottolineato il valore della presenza di David Cronenberg, definendolo «uno dei registi più radicali e contemporanei, capace di penetrare nel labirinto della psiche e di sondare i confini del post-umano. Le sue opere aprono varchi nell’inconscio e conducono lo spettatore in un viaggio visionario, ipnotico, dove l’allucinazione diventa forma di conoscenza».

Celico International Art Festival: tutti gli appuntamenti dal 24 al 31 maggio

Il Celico International Art Festival – Visioni Metamorfiche si apre sabato 24 maggio con un evento da cineteca: la proiezione di “A history of violence”, nel ventesimo anniversario, alla presenza di Cronenberg. Il giorno successivo, il 25 maggio, il maestro Paolo Vivaldi guiderà il pubblico in un viaggio musicale tra le colonne sonore di Ennio Morricone.

Lunedì 26, Cronenberg approderà a Cosenza per un dialogo pubblico e la proiezione del cult “The Fly”, mentre il 27 maggio presenterà all’Unical il suo nuovo film “The Shrouds”, anticipato da una masterclass esclusiva con i docenti Roberti e Dottorini.

Il 28 maggio è un omaggio al genio teatrale di Dario Fo e Franca Rame, con due appuntamenti firmati Mario Pirovano: un incontro con gli studenti e lo spettacolo “Lu Santo Jullare Francesco”. Il 29 maggio, Pirovano sarà protagonista di un workshop teatrale sull’uso della voce e del corpo. In serata, grande attesa per l’incontro con Katia Ricciarelli, icona della lirica italiana.

Venerdì 30 maggio, la giornata si apre con Pirovano con una sessione dedicata ai monologhi di Dario Fo e Franca Rame. Alle 21.30, Peppe Servillo incanterà il pubblico con il concerto “Melodie napoletane sulle note del passato”.

Celico International Art Festival, il gran finale: arte contro le mafie

Il gran finale di sabato 31 maggio è dedicato al coraggio della memoria. Alle 17, lo spettacolo “Al posto sbagliato” di Francesco Pupa racconterà le storie dei bambini vittime della mafia. Alle 19, un confronto ad altissimo impatto: il giornalista Arcangelo Badolati intervisterà Nicola Gratteri e Antonio Nicaso per una riflessione sulla metamorfosi delle organizzazioni criminali. A chiudere il Festival, alle ore 21, tornerà Mario Pirovano con “Mistero Buffo”, per un ultimo, emozionante atto d’amore verso il teatro, la parola, e la libertà.

Un piccolo borgo, una visione senza confini

«Celico non è solo storia e natura, è visione. E oggi diventa una finestra sul mondo», ha evidenziato il sindaco Matteo Lettieri. Il progetto rientra nell’iniziativa “Celico Città Celeste”, finanziata dal Ministero del Turismo per valorizzare i borghi sotto i 5.000 abitanti. Il risultato? Un Festival internazionale che parla tutte le lingue dell’arte.