Quattro tonnellate di materiale pirotecnico, un arresto nel Cosentino

2 minuti per la lettura

Sono 237mila i fuochi d’artificio sequestrati dalla guardia di finanza, per un totale di quattro tonnellate di materiale pirotecnico pericoloso e venduto illegalmente: in arresto un commerciante nel Cosentino

I finanzieri del Comando Provinciale Cosenza hanno arrestato una persona che deteneva e commercializzava illegalmente materiale pirotecnico. Posti sotto sequestro oltre 237 mila fuochi d’artificio, per un peso complessivo di 4 tonnellate.

L’attività di servizio svolta dai militari del gruppo Sibari ha tratto origine da un ordinario controllo su strada, eseguito nei confronti di un corriere di una società di spedizioni. Rinvenuti all’interno del mezzo fermato, diversi plichi contenenti fuochi d’artificio illegali. Gli stessi erano stati precedentemente ritirati dal corriere in un punto vendita di materiale pirotecnico che si trova nel pieno centro di Corigliano e da successivi accertamenti tecnici sono risultati essere assimilabili a “ordigni esplosivi” o “bombe”.

A causa dell’ingente quantitativo rinvenuto all’interno del mezzo del corriere, del suo confezionamento non ignifugo e della custodia in ambiente angusto assieme ad altri materiali, i fuochi d’artificio – si è constatato – avrebbero potuto facilmente “attivarsi” ed esplodere simultaneamente. Un evento che avrebbe potuto determinare effetti dirompenti e/o distruttivi, con inevitabili ripercussioni sull’incolumità pubblica.

I finanzieri, coordinati dalla Procura di Castrovillari, hanno di conseguenza esteso le indagini al locale di vendita al dettaglio. Luogo posto al piano terra di un fabbricato abitato da numerose famiglie nel pieno centro cittadino. Indagini estese anche a un deposito che si trova nella zona collinare del comune di Corigliano-Rossano. I militari hanno così notato innanzitutto che l’attività commerciale era esercitata in assenza delle autorizzazioni. Poi, hanno rinvenuto un ulteriore ingente quantitativo di materiale pirotecnico appartenente a categorie di fuochi d’artificio maneggiabili solo ed esclusivamente da professionisti del settore. Materiale peraltro in alcun modo detenibile in esercizi di vendita al dettaglio, con grave rischio dell’incolumità pubblica, tantomeno vendibile.