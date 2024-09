Cosenza, apprensione per Geppino Gallo

1 minuto per la lettura

COSENZA – Dalle 11 di questa mattina (4 settembre 2024) non si hanno più notizie di Geppino Gallo. A lanciare l’allarme la figlia sui social. “Mio padre è uscito stamani alle 11 con veicolo Fiat 600 di colore blu ma non ha fatto ritorno a casa”, si legge in un post su Facebook. L’uomo, un noto commerciante di Cosenza, è partito da via Montesanto direzione via Panebianco ma potrebbe aver preso altra direzione. La famiglia ha chiesto aiuto a chiunque avesse informazioni utili.