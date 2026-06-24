Rende, centri estivi nel segno dell’inclusione

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Tornano i centri estivi a Rende, saranno più inclusivi grazie a nuove iniziative a favore dei bambini con disabilità

RENDE (COSENZA) – Tornano i Centri Estivi a Rende, ma con una novità: quest’anno saranno più inclusivi, grazie a nuove iniziative a favore dei bambini con disabilità. I fondi disponibili, stanziati dal Dipartimento politiche per la famiglia (Dipofam) della Presidenza del Consiglio, ammontano a 46.552,62 euro, che saranno distribuiti sotto forma di voucher alle famiglie dei bambini che fruiranno dei servizi dei quattro campi estivi individuati dall’Amministrazione Comunale per l’estate 2026.

DISABILITA’, L’AUMENTO DEI VOUCHER

Ai criteri tradizionali per l’assegnazione, basati sul reddito con criterio progressivo, si aggiunge ora il parametro della disabilità, che comporta il raddoppio del voucher o, nei casi più seri di disabilità gravi, la sua triplicazione. Questa misura mira ad azzerare le non poche difficoltà nel reperire personale specializzato nelle disabilità, una difficoltà che rischia di creare disparità molto forti.

I DETTAGLI DELLA MISURA

Ecco, nel dettaglio, le misure adottate dall’Assessorato al Welfare. Innanzitutto, possono fare domanda le famiglie con reddito Isee non superiore a 50.000 euro. All’interno di questo requisito di reddito, i voucher saranno distribuiti sulla base di questi scaglioni: fino a 25.000 euro di Isee è previsto il rimborso totale delle spese sostenute; da 25.001 a 40.000 euro di Isee è previsto il rimborso dell’80% delle spese; da 40.001 a 50.000 euro di Isee è previsto il rimborso del 50% delle spese. In ogni caso, il contributo massimo erogabile è di 100 euro a settimana per ogni minore, per un tetto massimo complessivo di 1.000 euro a testa.

L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO

Nel caso dei minori con disabilità, non si applicano i criteri economici, quindi il beneficio è erogato a prescindere dal reddito familiare. Il voucher, in questo caso, ammonta a 200 euro a settimana per minore, con una soglia massima complessiva di 2.000 euro a testa. Questo importo è erogato solo se nel Centro Estivo è presente personale specializzato. Nel caso di disabilità che richiedono un educatore con rapporto uno a uno, il voucher è aumentato a 300 euro a settimana con una soglia massima di 3.000 euro per beneficiario. Il termine per aderire scade il 10 luglio 2026.