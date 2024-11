Bonus edilizi mai effettuati: sequestrati 5,7 milioni di euro nel Cosentino, 3 denunce

1 minuto per la lettura

Truffa sui bonus edilizi nel Cosentino, svelato presunto sistema fraudolento basato anche su emissione di fatture per operazioni inesistenti

COSENZA – I militari della Guardia di Finanza del Comando Provinciale Cosenza, coordinati dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Castrovillari, hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo diretto, e per equivalente, di circa 5,7 milioni di euro nei confronti di 3 persone fisiche e di una società. I tre soggetti denunciati a piede libero sono indagati per aver perpetrato, secondo quanto ricostruito dall’accusa nel corso delle indagini, una articolata truffa aggravata ai danni dello Stato utilizzando illecitamente, in compensazione di debiti tributari, crediti fiscali inesistenti relativi ai cosiddetti “Bonus facciate”, “Ecobonus”, “Recupero del patrimonio edilizio” e “Super Sisma Bonus”. In sostanza tutti i bonus legati all’attività di tipo edilizio.

BONUS EDILIZI NEL COSENTINO: IL PRESUNTO SISTEMA FRAUDOLENTO

In particolare, i militari della Compagnia di Corigliano-Rossano, hanno sottoposto a verifica fiscale una società che opera nel settore della ristrutturazione edilizia, per constatarne la corretta posizione fiscale. Tuttavia le successive indagini di polizia giudiziaria hanno consentito di svelare un sistema sostanzialmente fraudolento che, per l’accusa, sarebbe basato sull’emissione di fatture per operazioni in realtà inesistenti, per la creazione di falsi crediti d’imposta in capo alla società, riscontrando, nello specifico, come la stessa avesse accumulato crediti d’imposta – per oltre 5,7 milioni di euro – per lavori edilizi mai effettuati su immobili di clienti ignari, allo scopo di non versare le ritenute fiscali, i contributi previdenziali e i tributi locali, azzerando il proprio debito nei confronti dell’Erario.