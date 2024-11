1 minuto per la lettura

La polizia trova nella sua abitazione benzocaina, hashish e una carabina. Arrestato un 34enne a Corigliano-Rossano

Arrestato 34enne a Corigliano Rossano per detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio e per detenzione illegale di una carabina. La Polizia ha trovato oggi, mercoledì 20 novembre 2024, nella sua abitazione 10 panetti di hashish del peso di 541,25 grammi, 5 vasetti in vetro contenenti benzocaina, due bilancini di precisione digitale perfettamente funzionanti.

Il 34enne, destinatario di un ordine di esecuzione per la carcerazione e sospensione di quest’ultimo disposto dalla Procura della Repubblica di Lecce, si era reso irreperibile e si era rifugiato in un’abitazione nella frazione Schiavonea di Corigliano. Originario del luogo, da poco tempo si era ritirato nella cittadina dopo aver trascorso diversi anni fuori regione rendendosi responsabile, tra l’altro, di alcuni reati contro la persona ed il patrimonio.

DROGA E UNA CARABINA IN CASA, ARRESTATO A CORIGLIANO-ROSSANO

Gli investigatori del commissariato di Corigliano Rossano, che già da qualche giorno erano sulle sue tracce, sono riusciti a individuare l’abitazione e, dopo alcuni giorni di osservazione, lo hanno sorpreso all’atto di uscire dal proprio appartamento.

L’atteggiamento dell’indagato, insofferente al controllo, ha insospettito i poliziotti ma soprattutto il forte odore riconducibile alla presenza di sostanze stupefacenti proveniente dall’abitazione li ha convinti ad approfondire il controllo in casa. Oltre alla droga, trovata anche una carabina calibro 7,62mm, della lunghezza di 124 centimetri, la cui detenzione è vietata. L’uomo è stato, quindi, tratto in arresto e trasportato nella casa circondariale di Castrovillari a disposizione dell’autorità giudiziaria.

