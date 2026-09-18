Castrovillari, arrestato l’ex presidente dell’Ordine dei commercialisti

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La Guardia di finanza ha arrestato per peculato Vincenzo Domenico De Franco, ex presidente dell’Ordine dei commercialisti di Castrovillari

CASTROVILLARI (COSENZA) – I Finanzieri del Comando Provinciale di Cosenza hanno dato esecuzione ad un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Castrovillari nei confronti di un ex Presidente dell’Ordine dei Commercialisti e degli esperti Contabili del capoluogo del Pollino Vincenzo Domenico De Franco.

L’INDAGINE DELLE FIAMME GIALLE

La complessa indagine, svolta dai finanzieri della Compagnia di Castrovillari, è risultata particolarmente difficoltosa in quanto la documentazione acquisita si presentava frammentaria e la relativa contabilità era tenuta in modo disordinato.

Le Fiamme Gialle, tuttavia, hanno ricostruito e dimostrato la responsabilità dell’ex Presidente dell’Ordine dei Commercialisti e degli esperti Contabili di Castrovillari, in relazione al reato di peculato. Tra il 2010 e il 2014 infatti De Franco si era appropriato indebitamente di oltre 160.000 euro dai fondi delle casse dell’Ordine. Soldi prelevati dai conti correnti bancari e postali dell’Ente senza rendicontazione né documenti giustificativi di spesa, utilizzandoli invece per esigenze di natura personale.

LA CONDANNA DEFINITIVA

La responsabilità penale dell’ex Amministratore è stata confermata dal Tribunale di Castrovillari con l’emissione di un provvedimento di condanna passato in giudicato, che ha disposto per il predetto responsabile, la pena della reclusione di 6 anni e 9 mesi e le pene accessorie dell’interdizione perpetua dai Pubblici Uffici e dell’incapacità perpetua di contrattare con la Pubblica Amministrazione.

Le investigazioni sono riconducibili ad un settore d’intervento particolarmente attenzionato dalle Fiamme Gialle a tutela della collettività, quello degli abusi patrimoniali, tenuto conto della qualificazione pubblica del patrimonio dell’Ente, in ragione della natura degli ordini professionali quali enti pubblici non economici che operano sotto la vigilanza dello Stato per scopi di carattere generale.