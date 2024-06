Vigili del fuoco: inaugurazione distaccamento permanente di Rende

6 minuti per la lettura

Cerimonia di inaugurazione della nuova sede del distaccamento dei Vigili del fuoco di Rende, situata in via Parigi.

Il 17 giugno, si è tenuta la cerimonia di inaugurazione della nuova sede del distaccamento dei Vigili del fuoco di Rende, situata in via Parigi. L’evento ha visto la partecipazione di numerose autorità e figure istituzionali di rilievo, che hanno sottolineato l’importanza della nuova struttura per la sicurezza e il benessere della comunità locale. All’evento erano presenti il sottosegretario del ministero dell’Interno, Wanda Ferro; il capo dipartimento dei Vigili del fuoco, prefetto Renato Franceschelli; il capo del corpo dei Vigili del fuoco Carlo Dall’Oppio. Tra le autorità locali spiccavano il prefetto di Cosenza, Vittoria Ciaramella; il direttore regionale dei Vigili del Fuoco Calabria, Maurizio Lucia; il comandante dei Vigili del Fuoco di Cosenza, Giampiero Rizzo, e il commissario straordinario del Comune di Rende, Santi Giuffrè.

VIGILI DEL FUOCO: IL SOTTOSEGRETARIO ALL’INTERNO WANDA FERRO

Il sottosegretario del ministero dell’Interno Wanda Ferro ha affermato: «Dopo tanti anni, si giunge a un distaccamento permanente importantissimo vicino al comando, alle città di Rende e Cosenza, nonché a molte realtà imprenditoriali. Un’iniziativa fondamentale per questa Regione, per gli uomini e le donne che indossano questa divisa.

«Tutte le autorità presenti- ha osservato Wanda Ferro- testimoniano uno Stato che non si gira dall’altra parte. In qualità di sottosegretario, come cittadina calabrese, profondamente attaccata a questa terra, sento un senso di orgoglio nei confronti di coloro che riescono a salvare non solo case e immobili, e in primis le vite umane, ma anche i ricordi, i sogni, le speranze e la storia del territorio. Provo la stessa emozione dello scorso anno in occasione dell’inaugurazione del presidio rurale di Acri di grande rilevanza per la salvaguardia di un’area del Parco Nazionale della Sila frequentemente colpita negli ultimi anni da incendi boschivi di notevole estensione e durata».

L’INTERVENTO DEL GOVERNO

«Il Governo ha aggiunto Wanda Ferro- poi impegnato a potenziare gli organici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Per il rinnovo dei contratti 2022-2024 del personale del Corpo, il Governo ha stanziato 105 milioni di euro, sono poi stanziati 55 milioni per il 2023 e 75 milioni per il 2024 per il fondo di previdenza integrativa, 38 milioni per la copertura della tutela legale, 15 milioni per gli anni 2024 e 2025 per i trattamenti accessori. L’adozione di diversi provvedimenti d’urgenza adottati nell’ultimo anno ha consentito di programmare assunzioni straordinarie e un potenziamento dell’organico per un totale di oltre 1.700 unità, in aggiunta alle assunzioni dirette a coprire integralmente il turnover».

Inoltre il piano di rinnovo del parco veicoli del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco avviato nel corso dell’anno, «prevede la messa in servizio di 100 mezzi ogni mese, fino a giugno 2026, consentendo la sostituzione di oltre 3800 mezzi a cui si aggiungono gli importanti investimenti previsti anche quest’anno per autoscale e piattaforme aeree. La finalità è sempre quella di migliorare la capacità di risposta negli scenari di intervento, ma anche rendere sempre più sicuro e organizzato il lavoro dei Vigili del Fuoco», ha precisato il sottosegretario del ministero dell’Interno.

WANDA FERRO:« I VIGILI DEL FUOCO RAPPRESENTANO L’ITALIA DEL CORAGGIO, DELLA PASSIONE, DELLA SOLIDARIETÀ»

Riferendosi al corpo dei Vigili del fuoco, Wanda Ferro ha concluso: «Se qualcuno dovesse chiedermi cosa rappresenta per me un uomo, una donna, una giovane ragazza che intraprende questo percorso, risponderei che rappresenta l’Italia del coraggio, della passione, della solidarietà; rappresenta quel Paese che mi auguro possa continuare a scrivere pagine importanti, quelle pagine dove il senso dell’onore, dell’orgoglio e dell’appartenenza, non vengano mai meno».

VIGILI DEL FUOCO: ATTIVITÀ DI ANTINCENDIO BOSCHIVO

Il direttore regionale VV.F. Calabria Maurizio Lucia ha sottolineato che: «L’inaugurazione di questa nuova sede consente un migliore espletamento della missione istituzionale, a beneficio della domanda di soccorso tecnico che proviene dalla collettività, nonché delle specialità che necessitano di spazi adeguati per addestramenti, aggiornamenti e tutto ciò che riguarda il mantenimento delle attrezzature. In Calabria, stanno crescendo le nuove sedi. Si auspica che nel giro di qualche anno anche le sedi centrali di Cosenza e Catanzaro vengano riedificate ex novo e vengano completate le sedi di Vibo Valentia e di Crotone».

Sull’attività di antincendio boschivo, Maurizio Lucia ha ricordato che: «è prossima la sottoscrizione di una convenzione con la Regione Calabria che consentirà di potenziare il dispositivo operativo durante la stagione estiva. Nei periodi di punta, arriveremo ad avere 122 unità in più che si aggiungeranno alle 260 ordinariamente in servizio. Speriamo così di gestire al meglio i fenomeni di incendi di vegetazione».

VIGILI DEL FUOCO: CONCORSO E FORMAZIONE

Renato Franceschelli, capo del dipartimento dei Vigili del fuoco, ha annunciato che a breve verrà indetto un nuovo concorso per Vigili del fuoco. Tuttavia, ha sottolineato una sfida significativa da affrontare: la formazione. Questo processo, infatti, comporta un prolungamento dei tempi previsti. Da qui, l’importanza di ampliare l’offerta formativa.

VIGILI DEL FUOCO: L’IMPORTANZA DELLA PRESENZA DEI DISTACCAMENTI SUL TERRITORIO

Il capo del corpo dei Vigili del fuoco Carlo Dall’Oppio ha osservato che: «I distaccamenti sono l’ossatura del sistema e consentono di prestare soccorso in tempi celeri. È importante avere partenze distribuite sul territorio. Questa nuova sede è vicina al capoluogo; quindi, si configura quasi come un distaccamento cittadino in analogia a quello che avviene nelle grandi città metropolitane, sia al servizio della Provincia sia in appoggio alla sede centrale di Cosenza».

INAUGURAZIONE SEDE VIGILI DEL FUOCO: BENEDIZIONE DELLA STRUTTURA E MOSTRA FOTO

La cerimonia è stata arricchita dalla presenza dell’arcivescovo di Cosenza-Bisignano Giovanni Checchinato, che ha officiato la benedizione della struttura e ha partecipato al simbolico taglio del nastro. Durante l’evento è stata inoltre inaugurata la mostra foto-documentale intitolata “I Vigili del fuoco della Provincia di Cosenza: ieri, oggi e domani”, un percorso storico che illustra l’evoluzione e il ruolo cruciale del corpo dei Vigili del fuoco nella Provincia.

INAUGURAZIONE SEDE VIGILI DEL FUOCO: LA STRUTTURA

La nuova sede, già operativa dallo scorso ottobre, rappresenta un notevole miglioramento rispetto alla precedente struttura, demolita e ricostruita secondo i più recenti standard operativi del corpo nazionale dei Vigili del fuoco. Più ampia e funzionale, la caserma è ora in grado di ospitare un maggior numero di mezzi, dispone di un moderno dormitorio, una centrale operativa all’avanguardia, vari uffici e una sala sociale.