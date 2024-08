Cetraro, dopo il concerto di Benincasa tolta la gestione del campetto all'Aps Santa Lucia

1 minuto per la lettura

Dopo le polemiche sul concerto di Benincasa a Cetraro, che si è regolarmente svolto, revocata la gestione del campetto all’Aps Santa Lucia

CETRARO – Dopo il concerto di Salvatore Benincasa che, lo ricordiamo si è regolarmente svolto (LEGGI LA NOTIZIA) ed anche con una grande presenza di pubblico, il presidente dell’associazione, la Aps Santa Lucia, Flaminio Vattimo annuncia la fine dell’esperienza di gestione del campetto della parrocchia di San Benedetto Abate. La decisione arriva proprio dai religiosi.

“Ad aps Santa Lucia – dice il presidente Flaminio Vattimo – tolto il comodato d’uso dei rimanenti sette anni del parco. Che con sacrifici sudore impegno e tanta costanza, autofinanziandoci, abbiamo creato in tre anni. Per decisione della parrocchia – scrive Vattimo – alla quale consegneremo le chiavi prima possibile. Approfitto per dire a chi vorrà andarci che non deve più chiamare né me in qualità di presidente e ne gli altri soci di Aps. Ci tengo a dirlo perché oggi ho ricevuto 4 telefonate da gente che voleva andare al parco, anche turisti, e mi ha fatto tanto male dire loro che noi non c’entriamo più nulla”.

La conclusione del presidente dell’Aps è amara: “Solidarietà per i gradassi finti paladini di giustizia, e grazie ai tantissimi che in qualsiasi modo ci hanno manifestato vicinanza e sostegno morale”.

Vattimo nella sua nota social conferma anche il bagno di folla al parco natura Aps Santa Lucia “per la terza e ultima edizione di Delizie sotto le stelle. Oltre mille persone – afferma – al di sopra di ogni aspettativa, contro tutto e tutti ma ce la siamo cavata egregiamente non sono io a dirlo, ma i numeri”.