Consumi anomali dell’acqua a Cosenza, scattano i controlli

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Carenza idrica a Cosenza, stretta sui consumi anomali a Donnici. L’annuncio dell’amministrazione comunale

COSENZA – Controlli stringenti per verificare i consumi anomali, questo ha annunciato l’amministrazione di Cosenza. Disagi, infatti, si stanno verificando in queste ore a Donnici, a causa della carenza idrica, in diverse contrade del territorio della frazione alle porte della città.

L’amministrazione comunale di Cosenza ha comunicato che i disagi stanno interessando soprattutto la popolazione delle contrade Cozzo Presta, Diodato, Badessa, Cozzo del Monaco, Cozzo San Lorenzo e Pigna. La situazione è attentamente monitorata dai tecnici comunali secondo le direttive del sindaco Franz Caruso e dell’assessore alla Manutenzione delle Reti idriche, Pasquale Sconosciuto.

L’amministrazione comunale del capoluogo bruzio fa sapere che dalle verifiche effettuate, a fronte di una corretta distribuzione dell’acqua da parte di Sorical che ha addirittura aumentato di poco l’erogazione rispetto alla media stagionale, si registra, da accurati accertamenti, un consumo anomalo nella zona interessata dalla diminuzione dell’erogazione idrica.

A questo proposito l’amministrazione comunale ha preannunciato, già a partire dalla giornata del 24 giugno 2026 ed anche nei prossimi giorni, di affidare ai servizi ispettivi della polizia locale ulteriori verifiche e approfonditi accertamenti per controllare la natura delle anomalie che si stanno verificando nei consumi. Una stretta di Palazzo dei Bruzi dunque sugli eventuali consumi anomali per fronteggiare l’emergenza idrica in questo primo scorcio d’estate.