Strage di San Lorenzo del Vallo, arrestato Galizia

COSENZA – I carabinieri hanno arrestato nella notte Luigi Galizia, condannato in via definitiva all’ergastolo, per aver ucciso due donne con numerosi colpi di pistola nel piccolo cimitero di San Lorenzo del Vallo (Cosenza). Il duplice omicidio, avvenuto il 30 ottobre 2016 (LEGGI LA NOTIZIA), rientrava in una terribile faida: le due donne, Edda Costabile, 77 anni, e Ida Maria Attanasio, 52 anni, erano infatti la madre e la sorella di Francesco Attanasio, autore a sua volta dell’omicidio di Damiano Galizia, fratello di Luigi.

L’omicidio di Damiano Galizia era avvenuto nel maggio 2016 ad Arcavacata di Rende (Cosenza), per un debito di 17mila euro.

Luigi Galizia, arrestato per la strage di San Lorenzo del Vallo, era latitante dal dicembre 2023. I carabinieri della compagnia di San Marco Argentano (Cosenza), guidati dal capitano Marco Arezzini, e del Reparto Operativo di Cosenza, lo hanno scoperto e catturato in un’abitazione di Sala Consilina (Salerno) al termine di complesse indagini che hanno richiesto particolari misure di sicurezza. Al momento dell’arresto, avvenuto tra le 3.30 e le 4, non ha opposto alcuna resistenza e non era armato. I carabinieri avevano monitorato costantemente i movimenti della fidanzata di Galizia, riuscendo quindi a risalire all’abitazione in cui quest’ultimo si era nascosto. Ora toccherà agli inquirenti risalire all’eventuale rete di fiancheggiatori che avrebbe favorito, fornendogli copertura e supporto logistico, la latitanza dell’autore della strage di San Lorenzo.

Dopo l’arresto l’uomo è stato condotto nella casa circondariale di Salerno per l’espiazione della condanna definitiva all’ergastolo.