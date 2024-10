La scherma piange il giovane cosentino Antonio Zupi

2 minuti per la lettura

Dopo 4 mesi, muore Antonio Zupi, 28enne cosentino rimasto coinvolto in un incidente a giugno 2024; il messaggio del mondo della scherma

COSENZA – L’incidente era avvenuto nello scorso mese di giugno: lo scontro fra due automobili, un destino beffardo su una strada sicuramente non a scorrimento veloce e poi la corsa verso l’ospedale da parte delle ambulanze con due feriti a bordo. Due giorni fa uno di quei due feriti purtroppo non ce l’ha fatta. Ha lottato per quattro mesi, Antonio Zupi, giovane cosentino di 28 anni, ma martedì ha dovuto arrendersi, lasciando nello sconforto la sua famiglia, ma anche una città intera.

Era molto conosciuto, Antonio. Sia per la sua passione di sempre, la scherma, sia per essere tifoso del Cosenza e figlio di tifosi rossoblù. Un giovane dall’animo nobile e gentile, come sottolineano amici o anche semplici conoscenti.

IL MESSAGGIO DELLA FEDERAZIONE ITALIANA SCHERMA PER LA MORTE DEL 28ENNE COSENTINO

E un messaggio toccante è stato proprio quello inviato dal presidente della Federazione Italiana Scherma, Paolo Azzi, dal Consiglio, unitamente a tutta la grande famiglia della scherma italiana «addolorati e increduli», che «piangono la scomparsa di Antonio Zupi, atleta del Club Scherma Cosenza, e rivolgono le più sentite condoglianze ai suoi cari e a quanti gli hanno voluto bene».

«Classe 1996, Antonio se n’è andato via da questa vita in un’età in cui dovrebbe esser vietato morire, dopo aver combattuto con lo stesso coraggio che aveva in pedana a seguito di un incidente. Appena qualche giorno fa, in occasione della Prima Prova di Qualificazione Regionale Assoluti di spada in Calabria, tutti i partecipanti s’erano riuniti per una foto di gruppo, mettendo in bella vista le t-shirt bianche realizzate per lui, su cui campeggiava la scritta “Ti aspettiamo Zuperman”. Attendevamo il suo ritorno tra le pedane, non accadrà ma è lì che lo ritroveremo, idealmente, per sempre, ricordando la sua passione per il nostro sport e il suo sorriso».