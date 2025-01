Tragedia a Trebisacce, neonata morta dopo un controllo in ospedale

2 minuti per la lettura

Tragica vicenda a Trebisacce, morta una neonata dopo essere stata dimessa dal pronto soccorso dove i genitori l’avevano portata per problemi respiratori della piccola

Torna a casa, dopo essere stata visitata in ospedale per difficoltà respiratorie e una neonata muore lasciando la famiglia che vive a Trebisacce, nella tragedia più assoluta. Da quanto appreso, la neonata era stata accompagnata dai genitori presso il pronto soccorso dell’Ospedale Compagna dell’area urbana di Corigliano, ospedale in cui è presente il reparto di pediatria. Dopo il controllo medico per accertare le difficoltà respiratorie, la neonata era stata dimessa e riportata a casa ma, una volta giunta a Trebisacce, le sue condizioni si sono aggravate a tal punto da provocare il decesso della bimba.

Sul caso stanno indagando i Carabinieri della Stazione di Trebisacce, coordinati dalla Procura della Repubblica di Castrovillari che, preventivamente, ha disposto il sequestro della salma. Il corpicino della neonata si trova attualmente presso l’obitorio dell’ospedale di Rossano, in attesa di ulteriori accertamenti medico-legali se saranno ritenuti opportuni dalla Procura. Ovviamente, in attesa di eventuali accertamenti clinici, le indagini sul caso sono affidate ai Carabinieri ai quali spetta il compito di ricostruire la serie di eventi, con la verifica di eventuali negligenze, che hanno provocato il decesso della neonata.

Dunque, è stato aperto un apposito fascicolo da parte della Procura, teso ad accertare che il decesso della neonata possa essere attribuibile esclusivamente a cause naturali e se le procedure adottate abbiano seguito i protocolli sanitari del caso. Di fatto, l’indagine della Magistratura è tesa ad accertare eventuali responsabilità da parte di chi ha visitato e avuto in cura la neonata. Dunque, con ogni probabilità sarà l’esame autoptico sul corpicino della neonata a chiarire le cause del decesso che potrà essere riferito a cause naturali o a scarsa attenzione dei medici che la hanno dimessa impropriamente.