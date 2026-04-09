Paola, trovato in possesso di droga aggredisce agenti di polizia: arrestato

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Dopo un’operazione finalizzata al contrasto di stupefacenti a Paola, arrestato 38enne: trovato in possesso di cocaina aggredisce gli agenti di polizia

COSENZA – Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Paola hanno portato a termine un’operazione di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti culminata con l’arresto in flagranza di un cittadino di 38 anni, pregiudicato, responsabile di detenzione ai fini di spaccio, violenza e resistenza a pubblico ufficiale. L’intervento è scaturito da una richiesta di ausilio giunta al 112 da parte di un sacerdote del Santuario di San Francesco di Paola, preoccupato per la presenza di un individuo molesto ed esagitato.

Giunti immediatamente sul posto, gli agenti della Volante si sono trovati davanti dall’ostilità dell’uomo che, dopo aver tentato di eludere il controllo, ha reagito con una violenza improvvisa. In un estremo tentativo di distruggere parte della sostanza stupefacente in suo possesso, l’uomo ha frantumato un primo involucro di cocaina sulla carrozzeria della propria auto, scagliandosi poi con rabbia contro gli operatori e arrivando a minacciarli millantando il possesso di un’arma da fuoco.

Nonostante la ferocia dell’aggressione, i poliziotti sono riusciti a contenere l’uomo e a procedere a una meticolosa perquisizione del veicolo. L’attività di ricerca ha dato esito positivo, portando al rinvenimento di un pericoloso assortimento di droghe sintetiche e pesanti abilmente occultate. L’uomo, che ha ammesso l’alto valore economico del carico nonostante risultasse privo di occupazione, si trova in stato di arresto in attesa del rito direttissimo.