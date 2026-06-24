Incendio in una baraccopoli a Schiavonea, quattro feriti

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Vasto incendio in una baraccopoli a Boscarello, nella frazione di Schiavonea a Corigliano-Rossano, quattro migranti feriti, uno in gravi condizioni

Un vasto incendio è divampato nella serata di ieri, martedì 23 giugno 2026, in una baraccopoli di contrada Boscarello, nella frazione di Schiavonea a Corigliano-Rossano, dove trovano rifugio migranti, soprattutto braccianti agricoli. Nel rogo sono rimaste ferite quattro persone, una delle quali in modo serio, tanto da rendere necessario il trasferimento all’ospedale di Brindisi per le gravi ustioni riportate.

Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di Corigliano-Rossano e i carabinieri del Reparto territoriale. Secondo quanto riferito, i poliziotti hanno tratto in salvo i quattro migranti che rischiavano di essere coinvolti nell’esplosione di una bombola di gas, detonata dopo lo sviluppo delle fiamme.

Per tutta la notte hanno lavorato le squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Corigliano-Rossano, impegnate nelle operazioni di spegnimento e successiva messa in sicurezza dell’area.

La Polizia ha aperto un’indagine per ricostruire la dinamica dell’incendio e accertare eventuali responsabilità.