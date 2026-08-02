Corigliano Rossano, ennesima auto in fiamme allo Scalo

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Auto in fiamme nello Scalo di Corigliano Rossano: si ipotizza il dolo. Cresce l’inquietudine per i continui roghi notturni impuniti

CORIGLIANO ROSSANO (COSENZA)- Le fiamme che nella tarda serata di venerdì scorso hanno divorato un’autovettura nel cuore dello Scalo coriglianese, area urbana del comune unico Corigliano Rossano, non raccontano solo l’ennesimo fatto di cronaca locale, ma riaprono una ferita mai rimarginata nell’anima della città. L’allarme è scattato improvvisamente, lanciato dai residenti del quartiere, in pieno centro abitato, spaventati dalle alte lingue di fuoco che in pochi minuti hanno avvolto e incenerito il veicolo in sosta. Il veicolo andato in fumo era di proprietà di uomo del posto, residente nella palazzina nel cui parcheggio si trovava il mezzo.

L’intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento cittadino ha evitato il peggio, impedendo che il rogo si estendesse alle vetture limitrofe e agli edifici circostanti, prima di mettere l’area in sicurezza. Sul posto sono tempestivamente giunti i Carabinieri del Reparto Territoriale per i rilievi di rito e per repertare ogni elemento utile. Sebbene l’esito delle perizie tecniche debba ancora confermare la matrice dell’incendio, tra gli inquirenti prende sempre più corpo la pista del dolo. Gli uomini dell’Arma stanno già passando al vaglio i nastri delle telecamere di videosorveglianza, sia pubbliche che private, alla ricerca di un movimento o di una presenza sospetta registrata poco prima del disastro.

UN’ALTRA AUTO IN FIAMME A CORIGLIANO ROSSANO: L’AMARO DÉJÀ-VU E IL SENSO DI INSECUREZZA DELLA CITTADINANZA

Il condizionale resta d’obbligo, ma per i cittadini di Corigliano-Rossano il sapore è quello amarissimo del déjà-vu. Da anni la combustione notturna dei veicoli si ripete con una regolarità sconcertante, alimentando una diffusa e strisciante sensazione di insicurezza. Un fenomeno sistematicamente sottovalutato e divenuto ormai una triste consuetudine metropolitana a cui la comunità rifiuta di rassegnarsi. A pesare ancor più dello sgomento di fronte alle carcasse annerite è il bilancio investigativo di questa lunga scia di roghi: a fronte di centinaia di episodi consumati nel tempo, non si è mai giunti all’individuazione e all’arresto dei responsabili.

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Grava, inoltre, sullo stato d’animo collettivo, la natura subdola di questi episodi: reati fulminei, consumati nel buio pesto e spesso privi di tracce immediate, che rendono l’attività investigativa un percorso estremamente tortuoso e complesso. Nonostante il costante impegno profuso sul territorio, la difficoltà di assicurare alla giustizia gli autori di questi blitz notturni alimenta un senso di vulnerabilità diffuso, lasciando la cittadinanza in attesa di risposte che possano finalmente restituire serenità alle notti cittadine.