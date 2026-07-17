Incendio a Corigliano Rossano: Auto distrutta dalle fiamme

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Un’auto Audi A3, di proprietà di un cittadino pakistano, è stata distrutta da un incendio nella notte a Corigliano Rossano.

CORIGLIANO ROSSANO (COSENZA) — Paura nella notte nel cuore dell’area urbana di Rossano. Un violento incendio ha completamente distrutto un’autovettura Audi A3 parcheggiata lungo una delle vie principali della zona. Il veicolo, ridotto a una carcassa fumante, risulta intestato a un cittadino di nazionalità pakistana residente nel comune jonico. L’allarme è scattato nel corso della notte, quando alcuni residenti hanno notato le alte fiamme avvolgere il mezzo e hanno allertato i soccorsi. Sul posto sono giunti immediatamente i Vigili del Fuoco del distaccamento locale di Corigliano Rossano. I pompieri hanno avviato le operazioni di spegnimento, riuscendo a domare il rogo prima che potesse propagarsi ad altri veicoli in sosta o alle abitazioni adiacenti, ma non hanno potuto salvare l’auto, andata interamente distrutta.

INCENDIO ALL’AUTO: INDAGINI A TUTTO CAMPO DELLA POLIZIA DI CORIGLIANO ROSSANO

Una volta messe in sicurezza le cose, sono iniziati i rilievi tecnici per stabilire l’esatta origine del rogo. Al momento le cause rimangono al vaglio degli inquirenti e nessuna pista viene esclusa. Sul luogo del sinistro sono intervenuti gli agenti del locale Commissariato di Polizia di Stato, che hanno avviato le indagini e provveduto ad ascoltare il proprietario del mezzo per raccogliere elementi utili a ricostruire la dinamica dell’accaduto. Nelle prossime ore potrebbero essere visionati i filmati delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.