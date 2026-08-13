Spara alla compagna e poi tenta il suicidio, tragedia a Mongrassano

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Tragedia a Mongrassano, prima spara e prova ad uccidere la compagna sparandole e poi tenta di togliersi la vita, entrambi ricoverati in gravi condizioni a Cosenza

MONGRASSANO (COSENZA) – Spara alla compagna e poi tenta di togliersi la vita utilizzando la stessa arma. È accaduto alle prime ore del mattino a Mongrassano, in provincia di Cosenza, dove un uomo di 30 anni, Michele Bianco, ha esploso dei colpi d’arma da fuoco contro la compagna, Ida Frassetti, sua coetanea, al culmine di una lite.

Entrambi sono ricoverati all’ospedale di Cosenza in gravi condizioni. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri, che hanno avviato le indagini, coordinate dalla Procura di Cosenza, per ricostruire la dinamica dei fatti e il movente.