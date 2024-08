Cosenza, Urso si dimette da primario del Pronto soccorso

1 minuto per la lettura

Si dimette il primario del Pronto soccorso di Cosenza Urso. De Salazar: «L’organizzazione dell’ospedale non ne sentirà la mancanza»

Ennesimo addio al Pronto soccorso di Cosenza, si è dimesso il primario Domenico Lorenzo Urso. Il nove aprile scorso aveva accettato l’incarico subentrando al dimissionario Pietro Scrivano, vincitore di concorso. Urso era stato selezionato dalla stessa graduatoria (ancora aperta) ed era in seconda posizione. Adesso l’addio, l’ennesimo nel tormentato Pronto soccorso di Cosenza.

Le dimissioni del primario sono state protocollate ieri. Urso arrivava dal Pronto Soccorso dell’ospedale di Corigliano-Rossano. Circa 10mila accessi rispetto ai 70mila di Cosenza. Solo tra il 18 e il 19 agosto sono stati registrati 371 pazienti nella “trincea” dell’Annunziata. Le motivazioni sono personali, così come con tutti i precedenti. Adesso, probabilmente, si continuerà a pescare dalla stessa graduatoria. Bisognerà ovviamente sondare il terreno e sperare nell’incarico.

Nel frattempo, l’incarico in via temporanea potrebbe ritornare nelle mani di Pino Pasqua, attuale direttore di Anestesia e Rianimazione.

Telegrafico il direttore generale dell’azienda ospedaliera di Cosenza Vitaliano De Salazar: «La decisione di Urso è insindacabile, è chiaramente una scelta individuale visto che era qui da non più di trenta giorni. Di certo l’organizzazione dell’ospedale non ne sentirà la mancanza».