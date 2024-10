Pronto Soccorso Cosenza, anche Rocco di Leo dice no al posto di primario

2 minuti per la lettura

Pronto Soccorso di Cosenza, continua la telenovela, anche Rocco Di Leo rinuncia al posto di Primario e siamo a quota 3

COSENZA – Il dottore Rocco Di Leo non verrà a dirigere il pronto soccorso dell’ospedale di Cosenza. La comunicazione “ufficiale” è arrivata oggi, 2 ottobre 2024, dopo un lungo tira e molla tra l’azienda sanitaria lucana e l’ospedale di Cosenza. Il direttore generale dell’ospedale, Vitaliano De Salazar, aveva confermato al Quotidiano il suo arrivo poche settimane fa. Tre giorni fa, invece, la stessa azienda ospedaliera di Cosenza aveva diffuso un comunicato stampa con virgolettato dello stesso Di Leo pronto a prendere servizio nella trincea dell’Annunziata. Questo perché intanto Di Leo aveva già firmato un nuovo contratto con l’ospedale di Policoro (due primariati al posto della sola gestione del Pronto soccorso), ripreso poi dall’Ugl lucana.

«Mi corre l’obbligo morale e professionale – aveva detto nella nota diffusa dall’ospedale – di smentire la notizia di un mio presunto ripensamento. Ho firmato il contratto di Direttore dell’Emergenza Urgenza dell’ospedale Annunziata di Cosenza, in un progetto di rilancio e consolidamento. Policoro mi ha dato tanto e io credo di aver restituito altrettanto. Prenderò servizio nell’ospedale di Cosenza consapevole della sfida che mi aspetta, ma attratto dal processo di trasformazione in corso, che inaugura un nuovo tempo per la sanità pubblica» Il dottore, invece, continuerà a lavorare all’ospedale di Policoro. Stavolta con una dote consistente: è il nuovo primario di medicina Interna e Pronto soccorso dell’azienda lucana.

L’azienda ospedaliera fa spallucce: “La Direzione prende atto del ripensamento per ragioni, cosiddette “sentimentali”, dallo stesso Di Leo. Non c’è altro da aggiungere. L’Azienda. comunque, aveva considerato questa eventualità ed una volta esperita la graduatoria vigente, può finalmente dare seguito ad un concorso pubblico al quale, ci si augura, possano partecipare professionisti in grado di affrontare un progetto impegnativo, ma pieno di soddisfazioni e che richiede competenza, professionalità e soprattutto personalità. Nel frattempo, il Pronto Soccorso continuerà ad essere egregiamente governato dal dottore Pino Pasqua”.