Nuovi passi in avanti per l’ospedale ad Arcavacata

Il rendering del progetto della realizzazione del nuovo ospedale ad Arcavacata2 minuti per la lettura
Incontro operativo all’Unical tra il governatore Roberto Occhiuto, il sindaco di Rende Sandro Principe e il rettore Gianluigi Greco sulla realizzazione dell’ospedale ad Arcavacata
RENDE (COSENZA) – Altri step per la realizzazione del nuovo ospedale ad Arcavacata. SI è tenuto presso il Rettorato dell’Università della Calabria, un incontro operativo per fare il punto sull’iter di realizzazione del nuovo Ospedale di Cosenza. Al tavolo hanno preso parte il Rettore dell’Unical, Gianluigi Greco, il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, e il sindaco di Rende, Sandro Principe, con il direttore generale dell’Azienda Ospedaliera, Vitaliano De Salazar, collegato da remoto.
All’incontro erano presenti anche il vicesindaco di Rende Fabio Liparoti e l’ingegnere Francesco Verre, mentre per l’Università della Calabria hanno partecipato il prorettore Stefano Curcio e il direttore generale Candeloro Bellantoni. Per la Regione, infine, era presente il responsabile unico del progetto, l’ingegnere Roberto Ruffolo.
I PROSSIMI PASSAGGI
La riunione è servita a coordinare i prossimi passaggi logistici e procedurali in vista dell’apertura dei cantieri, analizzando l’articolazione del progetto in lotti funzionali.
Con le coperture finanziarie per il primo stralcio già assicurate e l’impiego di procedure accelerate per gli affidamenti, l’obiettivo delle istituzioni è avviare materialmente i lavori nei prossimi mesi.
Inoltre, i lavori hanno dedicato uno specifico focus al tema delle infrastrutture di supporto e della viabilità: le istituzioni stanno procedendo all’allineamento dei cantieri per le opere di collegamento (strade, rotatorie e innesti autostradali), essenziali per garantire un’accessibilità ottimale al nuovo presidio sanitario e al campus.
Un approfondimento che si inserisce in un percorso già avviato nei mesi scorsi, quando lo stesso Principe aveva incontrato i progettisti dell’opera a Palazzo municipale per una prima ricognizione sul progetto di fattibilità del nuovo nosocomio.
Un passaggio centrale del confronto ha riguardato la vocazione accademica della futura struttura. Il progetto prevede, infatti, l’inserimento di spazi autonomi e dedicati alle aule universitarie e alla didattica, con una grande hall d’ingresso, armonizzati all’interno dell’assetto generale dell’opera. Le parti stanno definendo le modalità per gestire al meglio questi ambienti, con un obiettivo chiaro: far sì che il nuovo ospedale sia strutturalmente pensato per far convivere in modo diretto e quotidiano l’assistenza clinica e la formazione dei futuri medici, garantendo spazi all’avanguardia per le attività dell’Ateneo.
L’appuntamento – si legge in una nota dell’ateneo – conferma il costante allineamento operativo tra Regione, UniCal e Comune, passaggio indispensabile per accompagnare in modo integrato la transizione dalla fase progettuale all’avvio effettivo dell’opera.
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