Nuovi passi in avanti per l’ospedale ad Arcavacata

Con le coperture finanziarie per il primo stralcio già assicurate e l’impiego di procedure accelerate per gli affidamenti, l’obiettivo delle istituzioni è avviare materialmente i lavori nei prossimi mesi.

Inoltre, i lavori hanno dedicato uno specifico focus al tema delle infrastrutture di supporto e della viabilità: le istituzioni stanno procedendo all’allineamento dei cantieri per le opere di collegamento (strade, rotatorie e innesti autostradali), essenziali per garantire un’accessibilità ottimale al nuovo presidio sanitario e al campus.

Un approfondimento che si inserisce in un percorso già avviato nei mesi scorsi, quando lo stesso Principe aveva incontrato i progettisti dell’opera a Palazzo municipale per una prima ricognizione sul progetto di fattibilità del nuovo nosocomio.

Un passaggio centrale del confronto ha riguardato la vocazione accademica della futura struttura. Il progetto prevede, infatti, l’inserimento di spazi autonomi e dedicati alle aule universitarie e alla didattica, con una grande hall d’ingresso, armonizzati all’interno dell’assetto generale dell’opera. Le parti stanno definendo le modalità per gestire al meglio questi ambienti, con un obiettivo chiaro: far sì che il nuovo ospedale sia strutturalmente pensato per far convivere in modo diretto e quotidiano l’assistenza clinica e la formazione dei futuri medici, garantendo spazi all’avanguardia per le attività dell’Ateneo.