Sanità, altri passi in avanti per il nuovo ospedale ad Arcavacata

Sanità nell’area urbana, riunione operativa nel Municipio di Rende sulla realizzazione del nuovo ospedale ad Arcavacata

RENDE (COSENZA) – Si procede a spron battuto per la realizzazione del nuovo ospedale ad Arcavacata. Nella giornata di giovedì nel Municipio di via Rossini a Rende si è tenuta una riunione informale. Da quanto trapela erano presenti il sindaco Sandro Principe, il Rup e il gruppo di progettazione. Una visita estemporanea di questi ultimi (a quanto pare durata oltre un’ora) per fare il punto della situazione e ringraziare il Comune di Rende per la collaborazione fin qui garantita nell’ottica di una necessaria sinergia tecnica e operativa.

PASSI IN AVANTI PER IL NUOVO OSPEDALE

Una ricognizione, da quello che si apprende, su tutte le attività che saranno propedeutiche e funzionali al nuovo nosocomio: dagli eventuali espropri alle condizioni della rete fognaria passando per tutte le opere necessarie alla realizzazione dell’hub.

Insomma, tutti i soggetti coinvolti lavorano alacremente, ognuno con le proprie competenze e prerogative, per la costruzione del nuovo ospedale. Ricordiamo che nelle scorse settimane è stato affidato il Servizio di ingegneria ed architettura relativo alla redazione del Progetto fattibilità tecnico-economica del nuovo ospedale.

Il nuovo ospedale sarà uno dei più grandi del Mezzogiorno, con 750 posti letto e strutture integrate per didattica e ricerca. Il Servizio di ingegneria ed architettura relativo alla redazione del Progetto fattibilità tecnico-economica (Pfte) era un passaggio propedeutico al successivo affidamento dell’appalto integrato e utile a dare impulso al procedimento al fine del conseguimento degli obiettivi contenuti nell’ordinanza di Protezione civile.

LA FIRMA DELLO SCHEMA D’ACCORDO

Lo scorso 31 ottobre in Regione fu firmato lo schema di accordo per il nuovo ospedale di Cosenza che sorgerà ad Arcavacata nei pressi dell’Unical. L’importo complessivo dell’intervento finanziato dall’Inail sarà di 349 milioni di euro, mentre altri 45 milioni saranno destinati alla Cittadella della salute di Cosenza.

A vergare la storica intesa c’erano il presidente (appena rieletto) Roberto Occhiuto, il sindaco di Rende Sandro Principe, il rettore uscente dell’Università della Calabria Nicola Leone e il commissario per l’edilizia sanitaria Claudio Moroni.



In questi mesi Rende non si è lasciata trascinare nella bagarre sull’ubicazione del nuovo nosocomio. Sulla sponda cosentina del Campagnano le polemiche divampano ormai da mesi. È stato costituito il Comitato “No Scippo” che, supportato dal sindaco di Cosenza Franz Caruso, non indietreggia nella proposta di realizzare l’hub regionale a Vaglio Lise.

L’amministrazione comunale guidata da Sandro Principe è però al lavoro sin dalla firma dello schema d’accordo. Proprio a Principe spetta senza ombra di dubbio la primogenitura dell’idea di realizzare l’ospedale ad Arcavacata. Una proposta che è agli “atti” da almeno tre decenni e che ora troverà l’agognata materializzazione.