Maltempo nel cosentino, a Paola alberi sradicati e danni agli edifici

Paola e San Nicola Arcella devastati dal maltempo: alberi sradicati, danni agli edifici, strade, linea ferroviaria. Politano: «Situazione senza precedenti».

PAOLA- Il forte vento che imperversa sulla costa tirrenica sta causando gravi disagi e danni significativi nella città di Paola. Tra gli episodi più gravi, il crollo di un albero secolare su un’abitazione, che ha richiesto l’intervento immediato. L’appello del sindaco Giovanni Politano, della consigliera regionale Sabrina Mannarino. Interviene anche l’ex consigliere regionale Di Natale.

In un messaggio rivolto ai cittadini, il sindaco ha sottolineato la gravità della situazione e ha invitato alla calma e alla collaborazione. «Paola sta affrontando un momento difficile, ma insieme possiamo rialzarci. Questi eventi meteorologici senza precedenti stanno mettendo a dura prova il nostro territorio, con alberi distrutti, fiumi straripanti e piogge torrenziali. Come amministrazione, stiamo lavorando senza sosta per ripristinare i servizi essenziali e supportare chi è stato colpito. Invitiamo tutti a restare al sicuro e a rispettare le indicazioni fornite».

Il sindaco ha inoltre ringraziato Vigili del Fuoco, Protezione Civile e i lavoratori delle cooperative locali, impegnati in prima linea per fronteggiare l’emergenza.

ALBERI SRADICATI E DANNI ALLE ABITAZIONI DI PAOLA, IL MALTEMPO PREOCCUPA LA CONSIGLIERA REGIONALE MANNARINO: «CHIEDERE LO STATO DI CALAMITÀ NATURALE»

La consigliera regionale Sabrina Mannarino ha sollecitato il sindaco a dichiarare lo stato di calamità naturale. «Il vento di San Francesco di Paola, come lo chiamavano i nostri nonni, non si abbatteva con questa violenza da anni. È fondamentale agire subito per fronteggiare i danni e i disagi che stanno colpendo il nostro territorio e i cittadini. Ho chiesto al sindaco di convocare la Giunta comunale per dichiarare lo stato di calamità naturale e richiedere l’intervento del Governo e della Regione Calabria».

Mannarino ha evidenziato la necessità di fondi straordinari per garantire la messa in sicurezza di edifici pubblici, la rimozione di alberi e materiali ostruenti e il risanamento delle infrastrutture danneggiate: «Lo Stato deve intervenire con urgenza per sostenere il nostro Comune e i cittadini colpiti».

L’appello di Graziano Di Natale ex consigliere regionale. «La Città di Paola è in queste ore attraversata da una bufera di vento che sta causando notevoli danni e mettendo in pericolo i cittadini. L’amministrazione comunale, del cui operato ne discuteremo passata la tempesta, non può da sola fronteggiare l’emergenza ecco perché è necessario che la Regione Calabria, attraverso il sistema della Protezione Civile, venga in soccorso ai cittadini per garantire la sicurezza atteso che in serata le condizioni metereologocbe potrebbero peggiorare».

Graziano Di Natale, già consigliere regionale della Calabria, fa appello al presidente Occhiuto per la grave situazione venutasi a creare a Paola, in seguito al forte vento che in questi giorni sta colpendo la località tirrenica. Alberi caduti, abitazioni isolate, esercizi commerciali danneggiati, strade bloccate da frane. Danni si sono registrati anche all’ospedale San Francesco di Paola. «Auspico- conclude Di Natale – che la regione interverrà quanto prima al fine di mettere al sicuro la popolazione».

A SAN NICOLA ARCELLA CHIUSO IL VIADOTTO CANAL GRANDE

Il forte vento che sta interessando il territorio del Tirreno cosentino ha portato alla chiusura alla circolazione del viadotto Canal Grande sulla Statale 18. La decisione è stata presa dalla Polizia Stradale per garantire la sicurezza degli utenti, con particolare attenzione ai grossi veicoli, il cui transito è stato completamente interdetto.

Per le autovetture, invece, è stata predisposta una deviazione sul vecchio tracciato della ex Statale 18, con uscita obbligatoria a San Nicola Arcella e rientro sulla Statale 18 in corrispondenza della zona Arcomagno. Sul posto sono presenti gli agenti della Polizia Stradale per gestire il traffico e garantire la sicurezza della viabilità.

Il provvedimento si è reso necessario a causa delle raffiche di vento che rappresentano un pericolo concreto, specialmente per i veicoli di grandi dimensioni. Le autorità raccomandano agli automobilisti di guidare con prudenza e di rispettare le indicazioni fornite sul posto.