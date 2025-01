Rotary Club Presila Cosenza Est: al via la borsa di studio per gli studenti di Medicina dell’Unical

2 minuti per la lettura

Rotary Club Presila Cosenza Est: al via la borsa di studio pari a 1.500 euro per gli studenti più meritevoli di Medicina dell’Unical.

COSENZA – Il Rotary Club Presila Cosenza Est, impegnato da anni nel supporto delle nuove generazioni di calabresi, lancia un’iniziativa di grande valore per i giovani studenti universitari. In collaborazione con l’Università della Calabria (UNICAL), il Club ha indetto un concorso per l’assegnazione di una borsa di studio riservata agli studenti iscritti al secondo anno del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia.

L’importo della borsa di studio è pari a 1.500 euro e verrà conferito allo studente che, tra quelli in concorso, avrà ottenuto la media aritmetica più alta dei voti conseguiti negli esami sostenuti fino a quel momento. La selezione si baserà esclusivamente su criteri meritocratici, ma in caso di parità di media, la borsa sarà attribuita allo studente più giovane.

Il presidente del Rotary Club, Antonino Iannello, sottolinea come questa iniziativa non solo premi il merito, ma contribuisca anche a rafforzare il legame del Club con il territorio e a creare una solida collaborazione con l’Università della Calabria per lo sviluppo e la crescita professionale dei giovani calabresi.

ROTARY CLUB PRESILA COSENZA EST: AL VIA LA BORSA DI STUDIO, I REQUISITI PER PARTECIPARE

La borsa di studio è riservata agli studenti che soddisfano i seguenti requisiti:

essere iscritti al secondo anno del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia (TD 0804-0822) dell’Unical;

essere in regola con il pagamento delle tasse universitarie;

avere acquisito almeno 50 CFU (Crediti Formativi Universitari) relativi a esami sostenuti con voti registrati.

COME PRESENTARE LA DOMANDA

Gli studenti interessati devono inviare la loro domanda, corredata dei dati personali, indirizzo e-mail, numero di cellulare, e della documentazione richiesta (compresa una copia della carriera universitaria, autocertificazione e documento di identità valido), all’indirizzo del Rotary Club Presila Cosenza Est, utilizzando una raccomandata A.R.:

Rotary Club Presila Cosenza Est – c/o Regal Garden, C.da Episcopani, 87040 Zumpano (CS).

Le domande dovranno pervenire entro il 30 gennaio 2025. Saranno valutate solo quelle complete e inviate nei termini previsti.

UN INVESTIMENTO PER IL FUTURO

Questa iniziativa si inserisce in un contesto più ampio di azioni concrete del Rotary Club Presila Cosenza Est, che ha da sempre messo al centro il supporto alla formazione e alla crescita professionale dei giovani del territorio, con un focus particolare sulla formazione scientifica e sanitaria. Investire nei talenti locali, infatti, non solo favorisce la crescita individuale degli studenti, ma contribuisce a costruire una Calabria più forte, competitiva e preparata ad affrontare le sfide del futuro.

Per maggiori dettagli, è possibile consultare il sito ufficiale del Rotary Club Presila Cosenza Est e le pagine social, dove verranno pubblicati ulteriori aggiornamenti e il bando completo.