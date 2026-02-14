2 minuti per la lettura

Caso Roberto Sacco a Cosenza: dopo l’interrogatorio di garanzia, il gip dispone i domiciliari. Il legale annuncia indagini difensive. La ricostruzione dei fatti

COSENZA – Il vicepresidente del Consiglio comunale di Cosenza, Roberto Sacco, arrestato giovedì scorso, 12 febbraio 2026, e condotto in carcere dai carabinieri con l’accusa di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali aggravate ed estorsione nei confronti della compagna convivente, è stato assegnato ai domiciliari. Lo ha stabilito il gip del Tribunale di Cosenza, Francesca De Vuono, appena concluso l’interrogatorio di garanzia nel carcere di via Popilia.

ROBERTO SACCO, DOPO L’ARRESTO DISPOSTI I DOMICILIARI



Sacco ha risposto alle domande del gip, dichiarandosi innocente e respingendo le accuse contestate, riservandosi di produrre delle prove della propria innocenza nell’ambito di indagini difensive che saranno avviate dal suo legale, l’avvocato Filippo Cinnante.

Secondo quanto si è appreso, l’indagine dei carabinieri della Sezione Radiomobile del N.O.R. della Compagnia di Cosenza è partita dalla denuncia depositata dall’ex compagna, a seguito dell’aggressione subìta lo scorso 23 gennaio che le avrebbe cagionato lesioni personali giudicate guaribili in 30 giorni.

LE INDAGINI



I militari, coordinati dalla Procura di Cosenza, hanno, pertanto, raccolto le testimonianze sia della vittima sia di alcuni parenti e di persone a lei vicine, riuscendo a ricostruire i presunti comportamenti violenti e vessatori messi in atto dall’uomo nei suoi confronti. Era stato lo stesso consigliere, nella tarda mattinata di ieri, a rendere pubblica la notizia dell’arresto attraverso il suo profilo social: “Buongiorno ho avuto un provvedimento da parte del gip per presunte violenze verso la mia ex per maltrattamenti e altro, anno 2020 2022”, aveva scritto in un post.

CHI È ROBERTO SACCO

Eletto nel 2021 nelle file della lista “Franz Caruso Sindaco”, Sacco è attualmente capogruppo del “Misto” a Palazzo dei Bruzi, essendosi posto in contrasto con la linea del primo cittadino. Dipendente dell’ospedale, dove lavora come centralinista, già un anno fa era finito, insieme ad altri dipendenti, al centro di un’inchiesta sull’Azienda ospedaliera sui presunti “stipendi gonfiati”, venendo sospeso per tre mesi dal servizio e dalla retribuzione in seguito al provvedimento della Commissione disciplinare dell’A.o.

Ora attenderà le sorti della nuova indagine giudiziaria che lo ha coinvolto dai domiciliari, così come disposto dal giudice.