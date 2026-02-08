Castrolibero, Nicoletta Perrotti candidata a sindaca

2 minuti per la lettura

Il gruppo consiliare di maggioranza ha scelto all’unanimità di candidare Nicoletta Perrotti alla carica di sindaca di Castrolibero per le prossime amministrative

CASTROLIBERO – Nicoletta Perrotti è la candidata alla carica di sindaca per le imminenti elezioni comunali nel comune di Castrolibero. La decisione assunta, all’unanimità, dal gruppo consiliare di maggioranza “Rinascita Civica”. Le elezioni rese necessarie dopo le dimissioni di Orlandino Greco eletto consigliere regionale.

L’indicazione è giunta, con parere unanime, in tutte le sue componenti, al termine della riunione di domenica scorsa. Perrotti, che ricopre il ruolo di assessora con delega alla cultura, lavori pubblici, Pnrr, transizione al digitale e personale, rappresenta – si legge nel documento politico approvato – l’espressione più aderente al modello politico-amministrativo della città, garantendo la fisiologica prosecuzione dei principi e delle idee che la caratterizzano.

SAPRÀ INTERPRETARE I DESIDERI DI UNA COMUNITÀ IN TRASFORMAZIONE

«Siamo certi che saprà interpretare i desiderata di una comunità in profonda trasformazione, interpretando al meglio le nuove istanze – ha detto il capogruppo di “Rinascita Civica” – favorendo la prosecuzione di un percorso che coniuga tradizione e futuro, nella costante ricerca di una nuova dimensione, tra saperi, coraggio e determinazione». Il gruppo ha inteso, poi, rivolgere un “sentito ringraziamento” a Francesco Serra, attuale primo cittadino, per il lavoro svolto. «Figura istituzionale equilibrata e di grande operatività, doti, siamo certi, saprà profondere anche nella prossima azione di governo».

NICOLETTA PERROTTI: «PRONTA A PROSEGUIRE QUESTA ESALTANTE STAGIONE AMMINISTRATIVA»

Al termine della riunione, Nicoletta Perrotti, ha inteso ringraziare ogni singolo componente del gruppo e, in particolare, il sindaco, oggi consigliere regionale, Orlandino Greco, per la fiducia manifestata nei suoi confronti. «Sono pronta- ha detto- a garantire il prosieguo di questa esaltate stagione amministrativa, con la convinzione di poter interpretare le aspettative dei nostri concittadini e condurre alla vittoria la lista di “Rinascita Civica”».

«Profonderò ogni energia – ha aggiunto – affinché la nostra comunità possa continuare ad essere fiera della sua unicità . Il futuro che ci attende è, al tempo stesso, complesso e esaltante. Le nuove sfide, imposte dalla modernità – ha continuato – affrontate con la consapevolezza del ruolo che Castrolibero ha già dimostrato di saper svolgere, in un contesto economico -territoriale in continua evoluzione».

«La nostra è città viva e pulsante, dove, il futuro scrive le sue pagine, punto di riferimento per l’intero comprensorio. L’impegno profuso, le scelte compiute, e i risultati raggiunti, nel ruolo di assessora, sono esperienze importanti che animeranno il nuovo percorso per il quale sono designata. Il sostegno del gruppo, unito e coeso, mi inorgoglisce e, al tempo stesso, mi carica di responsabilità che sento di assumere con la consapevolezza dell’importanza che il ruolo impone» ha concluso la candidata a sindaca di Castrolibero.