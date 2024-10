Regionali Calabria, Occhiuto si ricandida ma teme il nodo autonomia differenziata

2 minuti per la lettura

Le prossime Regionali si avvicinano e il governatore Occhiuto si ricandida, l’annuncio arriva nella festa reggina per i due anni del Governo Meloni

«Ho deciso di ricandidarmi e ho deciso anche come farò la campagna elettorale: vi mostrerò la

differenza tra com’era la Calabria prima che noi governassimo e com’è adesso’». L’annuncio del presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto era ormai nell’aria. In più occasioni, anche in consiglio regionale, aveva fatto intendere in maniera più o meno esplicita al centrosinistra che la sfida del 2026 l’avrebbero dovuta giocare di nuovo con lui. L’ufficialità è arrivata nella città di Reggio Calabria, domenica sera, dal palco del teatro Cilea che ospitava la convention per festeggiare i due anni di governo Meloni.

REGIONALI, OCCHIUTO SI RICANDIDA IN CALABRIA E FESTEGGIA TRE ANNI DA PRESIDENTE



Il governo Occhiuto invece di candeline ne spegne tre domani. martedì 29 ottobre 2024. E Reggio Calabria è stata anche l’occasione per festeggiare la ricorrenza e snocciolare i risultati di questa parte di mandato. La scadenza elettorale è fissata per l’autunno del 2026 e ci sono almeno due ambiti in cui il lavoro da fare è ancora molto: sanità, terreno su cui i predecessori sono caduti, e infrastrutture.

Ma c’è un’altra questione, che in termini politici, il presidente ha a cuore e che anche in ottica elettorale può rivelarsi insidiosa. È l’autonomia differenziata. Oggi in una regione come la Calabria è probabilmente l’unico tema, lo mostrano le firme, che è riuscito ad aggregare una opposizione larga, nell’opinione pubblica, al centrodestra. «Temo gli esiti del referendum- ha sottolineato il presidente a Palermo due giorni fa – In Calabria finirebbe 90 a 10 contro l’autonomia e così in molte regioni del sud. E in quel 90 per cento di elettori che voterebbe contro l’autonomia ci sono anche tanti elettori di centrodestra che non possiamo abbandonare».