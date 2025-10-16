3 minuti per la lettura

Passaggio di consegne Fidapa sezione di Cosenza: Rosaria Guzzo è la nuova presidente per il biennio 2025-2027.

RENDE (COSENZA) – Si è svolta all’Hotel Europa di Rende la cerimonia del passaggio delle consegne della FIDAPA sezione di Cosenza che ha segnato la fine del biennio guidato da Lucia Nicosia e l’inizio della nuova presidenza di Rosaria Guzzo. Presenti numerose socie e autorità del sodalizio, tra cui Laura Gualtieri, vicepresidente del Distretto Sud-Ovest, che ha portato il saluto del Distretto, sottolineando l’importanza del lavoro di rete e della continuità progettuale tra le sezioni.

Passaggio di consegne nella Fidapa sezione di Cosenza: Rosaria Guzzo è la nuova presidente

Nel suo discorso di insediamento, la neopresidente Rosaria Guzzo ha espresso gratitudine e determinazione, mettendo in luce la mission della Fidapa (Federazione italiana donne arti professioni affari) – movimento di opinione indipendente e senza fini di lucro, impegnato nella promozione delle donne in ambito artistico, professionale e imprenditoriale – e sottolineando come il suo impegno sarà orientato alla valorizzazione del territorio e alla costruzione di reti inclusive: «Sono onorata di essere stata eletta per ricoprire questa carica. Il compito che oggi mi viene affidato non è solo un titolo, ma una vera e propria sfida. Potrò contare sulla collaborazione e sulla professionalità di tutte le socie. Intendo promuovere percorsi di coesione sociale, dando ascolto ai bisogni del territorio e sviluppando risposte efficaci alle esigenze della nostra comunità».

Fidapa sezione di Cosenza

Con 124 socie, la FIDAPA di Cosenza è la sezione più numerosa d’Italia e vanta una presenza significativa anche nell’assemblea nazionale. La presidente Rosaria Guzzo ha concluso il suo intervento rivolgendo un ringraziamento speciale alle fondatrici e alle socie di lunga data «che hanno saputo mantenere viva e dinamica la nostra Sezione», auspicando che le nuove generazioni «portino energie e idee per crescere insieme».

Bilancio del biennio della presidente uscente Lucia Nicosia

Il bilancio della presidente uscente, Lucia Nicosia, è stato ricco di emozione e orgoglio: «Sono stati due anni faticosi ma meravigliosi. Abbiamo collaborato con associazioni, enti locali, ordini professionali e con l’Università della Calabria. Il nostro obiettivo era fare della Sezione un luogo in cui ogni socia potesse essere protagonista, e credo ci siamo riuscite».

Tra i traguardi più significativi del suo mandato, Nicosia ha ricordato il Protocollo d’Intesa «Percorsi di Eccellenza del Territorio», dedicato alle aziende agricole femminili, nato da un’iniziativa della sezione di Cosenza e divenuto un modello nazionale, coinvolgendo 22 sezioni Fidapa. Importanti anche i progetti su educazione finanziaria, tutela ambientale, cittadinanza attiva, intelligenza artificiale e tutela dei minori, nonché l’istituzione della Borsa di Studio «Vanda Marsico», dedicata a una figura simbolo della sezione. Tra i momenti di maggiore rilievo del biennio, il Premio Brutium conferito alla professoressa Franca Melfi, scienziata di fama internazionale e pioniera della chirurgia robotica, e la celebrazione del 25° anniversario dell’ingresso delle donne nelle Forze Armate e nei Carabinieri.

La serata si è conclusa con un lungo applauso e un brindisi augurale per il nuovo biennio, all’insegna della continuità, della solidarietà e della valorizzazione del talento femminile che da sempre contraddistinguono la Fidapa Bpw Italy di Cosenza.