Università della Calabria: al via gli Open days 2024

Anche quest’anno, l’Università della Calabria (Unical) rinnova l’appuntamento con le aspiranti matricole e le loro famiglie, offrendo dieci giornate di Open Days, nei mesi di luglio e agosto, in concomitanza con la pubblicazione del Bando di ammissione standard. Un’occasione imperdibile per conoscere da vicino l’università, i suoi corsi e i molteplici servizi offerti. L’appuntamento è presso il Centro Congressi “Beniamino Andreatta”. Qui, studenti e famiglie potranno ottenere informazioni dettagliate sui corsi di studio, sulle modalità di iscrizione ai corsi di laurea, sui benefici del diritto allo studio (comprese borse di studio, alloggio e mensa), su tasse e contributi, oltre che su tutti i servizi e sulle strutture disponibili per la vita universitaria.

È possibile chiedere informazioni anche in modalità asincrona attraverso la casella di posta elettronica dedicata (orientastudenti@unical.it) o tramite lo sportello online su Microsoft Teams. In modalità sincrona, lo sportello sarà attivo lunedì (dalle 10 alle 12), martedì e mercoledì (dalle 15 alle 17).

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA: OPEN DAYS 2024

Durante la prima giornata dedicata agli open days, la delegata all’orientamento in ingresso, la professoressa Angela Costabile, ci ha spiegato che «Oltre ad avere a disposizione docenti e personale dei dipartimenti per tutte le aree didattiche, abbiamo il Centro Servizi. Grazie alla collaborazione del Centro Residenziale e della prorettrice Patrizia Piro, c’è la possibilità di visitare i quartieri e le strutture principali del campus. Dallo scorso anno, abbiamo allestito lo “Spazio Genitori”: le famiglie verranno accolte dal team di psicologi del counselling per colloqui aperti rispetto alle loro paure, ai loro sogni e desideri nel momento in cui avviene il cosiddetto ‘svincolo’, cioè quando i figli si separano dai genitori per iniziare la propria vita da adulti».

In questa prima giornata, abbiamo ascoltato le esperienze di dottorandi e studenti in veste di tutor. Secondo le loro testimonianze, l’Università della Calabria si conferma come un ambiente stimolante con una vasta offerta formativa, capace di preparare i giovani alle sfide del futuro.

I CORSI DI LAUREA PIÙ GETTONATI

Donatella Lopriero, docente e delegata all’orientamento del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, ha affermato: «I ragazzi sono molto orientati verso le nuove discipline. I corsi di laurea più gettonati sono Media e Società digitale, ma anche medicina, infermieristica, intelligenza artificiale».

Elena Cristiano, professore associato di Ragioneria e di Economia Aziendale presso il Discag, ha evidenziato che tra i corsi che suscitano maggior interesse vi sono Economia Aziendale e Scienze Turistiche.

Roberta Praino, rappresentante in consiglio di Dipartimento e studentessa di Scienze della Formazione Primaria, ha evidenziato: «Questo è l’unico corso di laurea abilitante che abbiamo all’Unical e consente di insegnare all’infanzia e alla primaria».

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA: OPEN DAYS, LABORATORI E INIZIATIVE

Il dottorando in Botanica, Domenico Amantea, ci ha raccontato di aver studiato «Biologia, poi sono passato a Scienze Naturali e poi da faunista sono finito a lavorare con le piante. Il mio consiglio alle matricole è non precludersi mai nessuna strada. Le occasioni più belle sono quelle inaspettate. Per me, è stato così». In parallelo alle attività di orientamento, ha aggiunto: «abbiamo anche organizzato piccoli laboratori collaborando con gli altri dottorandi e gli studenti delle facoltà del nostro Dipartimento. Per Scienze Naturali abbiamo preparato campioni di acqua con alghe da vedere al microscopio, foglie da sezionare. C’è anche la possibilità di visitare l’orto botanico».

RIFLESSIONI DELLE FUTURE MATRICOLE

Una futura matricola ha condiviso le sue riflessioni sull’importanza di queste giornate di orientamento: «Mi interessano molte facoltà, tra cui ingegneria biomedica, medicina e informatica. Questa occasione fornita dall’università è molto utile. I ragazzi possono orientarsi, capire e decidere la facoltà idonea a costruire al meglio il proprio futuro». Abitando a circa un’ora dall’università, ha deciso di prendere casa vicino al campus per evitare i disagi del pendolarismo: «Non conviene fare avanti e indietro, considerando gli orari dei corsi e dei mezzi per rientrare a casa. Senza tralasciare la stanchezza».

Bruno Corsi, intenzionato ad iscriversi al Dams in quanto il suo sogno nel cassetto è quello di diventare un operatore di ripresa, riflette sull’importanza di un’adeguata guida durante la scelta del percorso formativo, supportato da Laura Calderaro che ammira l’iniziativa dell’Unical nel facilitare la scelta degli studenti: «Anch’io, ho studiato qui circa 25 anni fa. In occasione di questa prima giornata di orientamento, ho trovato una realtà molto organizzata. Sono stata piacevolmente sorpresa da questo servizio».

AREA INTERNAZIONALIZZAZIONE: I PROGRAMMI

Annamaria Geria, responsabile dell’area internazionalizzazione, ha illustrato il programma Erasmus e le numerose opportunità offerte agli studenti: «Abbiamo vari tipi di Erasmus e accordi con l’Unione Europea. Le borse distribuite per l’Erasmus + sono 69 e vengono assegnate in base ai CFU». Dopodiché, ha presentato le soluzioni per periodi più brevi e il programma MOST, che avviene fuori dall’Unione Europea, nonché il dual degree, che permette di conseguire la laurea sia all’Unical sia presso le università convenzionate.

L’AREA SANITARIA

Le delegate del Dipartimento dell’area sanitaria hanno descritto l’ampia offerta formativa del loro settore: «Per quanto riguarda l’area medica, soprattutto nel nostro dipartimento di Farmacia e Scienze della Nutrizione, ci sono vari corsi di laurea, sia triennali sia magistrali a ciclo unico, tra cui il nuovo indirizzo di Medicina, Chirurgia e Tecnologie digitali». I nuovi corsi di laurea hanno destato grande interesse tra gli studenti delle scuole superiori, attirando curiosità e adesioni. Attilio Muraca, rappresentante del Corso di Laurea CTF, ha consigliato alle nuove matricole di: «affrontare il proprio percorso universitario senza l’ossessione per i voti e vivere il campus in tutte le sue sfaccettature, facendo amicizia con i colleghi e rivolgendosi sempre educatamente ai docenti».

Gli open days proseguiranno nei mesi di luglio (10, 16, 17 e 31) e agosto (1, 2, 21, 22 e 23). In queste giornate, dalle 9 alle 13, sarà possibile visitare gli stand delle sei Aree disciplinari e dei servizi del Campus.