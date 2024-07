Unical, al via il bando per master, alta formazione e summer school

2 minuti per la lettura

L’offerta formativa dell’Unical si arricchisce ulteriormente, con 52 percorsi di specializzazione tra master, corsi di alta formazione e summer school.

L’Università della Calabria ha annunciato l’apertura del bando unico per l’iscrizione ai master di I e II livello, ai corsi di alta formazione e alle summer school. Questa iniziativa, ampiamente sostenuta dal rettore Nicola Leone, rappresenta un’opportunità unica nel panorama accademico italiano, consentendo ai laureati di programmare con anticipo il loro futuro professionale. Con i percorsi di specializzazione formativa dell’Università della Calabria i laureati entreranno in contatto diretto con il mondo del lavoro.

UNICAL: PROGRAMMI DI SPECIALIZZAZIONE

L’offerta formativa dell’Unical si arricchisce ulteriormente, con 52 percorsi di specializzazione tra master, corsi di alta formazione e summer school che spaziano dalle moderne tecnologie alle best practices richieste dal mercato. Questo ampliamento è frutto di un dialogo costante con partner istituzionali e aziende del territorio, oltre 50 delle quali hanno manifestato un forte interesse a collaborare con l’Università per promuovere l’aggiornamento professionale dei propri dipendenti.

BORSE DI STUDIO

Particolarmente significativa è l’opportunità offerta dalla Regione Calabria, che finanzierà 48 borse di studio per quattro diversi master, oltre a voucher per altri percorsi formativi. Inoltre, il progetto del ministero dell’Università e della Ricerca “Patti territoriali per l’alta formazione dell’impresa” contribuirà con ulteriori borse, portando il totale a un massimo di 142 beneficiari. progetto che potrebbe estendersi a venti ulteriori percorsi formativi con un massimo di 142 borse di studio.

ACCESSO AL MONDO DEL LAVORO

I master offerti non solo mirano a fornire una solida formazione accademica, ma anche a facilitare l’ingresso diretto nel mondo del lavoro. Le aziende partner sono fortemente coinvolte nella definizione dei contenuti formativi, garantendo che i programmi siano allineati alle esigenze attuali del mercato.

UNICAL: BANDO DI AMMISSIONE

Il bando di ammissione, pubblicato il 10 luglio 2024 con scadenza il 30 maggio 2025, contiene tutte le informazioni dettagliate necessarie per l’iscrizione, inclusi requisiti di partecipazione, modalità di erogazione delle lezioni, costi e disponibilità di borse di studio. Può accedere al master di primo livello chi è in possesso di una laurea di primo livello, mentre al master di secondo livello può accedere esclusivamente chi è in possesso di una laurea specialistica (o magistrale) o di una laurea “vecchio ordinamento”.

Le domande di ammissione devono essere trasmesse esclusivamente tramite procedura online su Esse3 Unical. Per maggiori informazioni e per consultare il bando completo, è possibile visitare il sito ufficiale dell’Università della Calabria.