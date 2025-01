Fidapa Cosenza: borsa di studio “Vanda Marsico”, candidature entro il 31 gennaio

6 minuti per la lettura

Fidapa BPW Italy sezione di Cosenza: borsa di studio “Vanda Marsico”, candidature entro il 31 gennaio (ore 12). L’iniziativa intende incentivare la presenza femminile nelle discipline scientifiche e medico-sanitarie.

C’è ancora tempo per partecipare alla prima edizione della borsa di studio “Vanda Marsico”, promossa dalla Fidapa BPW Italy (Federazione Italiana Donne Arti Professioni Affari) sezione di Cosenza in collaborazione con l’Università della Calabria. L’iniziativa, lanciata il 1° gennaio 2025, è dedicata alle laureate magistrali e a ciclo unico dei corsi di Biologia, Physics, Chemistry, Scienza della Nutrizione, Farmacia, Chimica e Tecnologie farmaceuti e intende premiare coloro che hanno discusso una tesi sperimentale tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2024. Il termine perentorio per inviare le candidature è fissato per il 31 gennaio 2025 (alle ore 12). Occorre inoltrare una mail con la documentazione richiesta – tra cui un abstract della tesi e certificati accademici – all’indirizzo dedicato (borsadistudio.fidapacs@gmail.com).

FIDAPA SEZIONE DI COSENZA: LA BORSA DI STUDIO “VANDA MARSICO”

Il premio, del valore di 1.000 euro, è un omaggio alla memoria della professoressa Vanda Marsico, una figura pionieristica della medicina calabrese, prima donna a ricoprire il ruolo di primario del Reparto di Anestesia e Rianimazione dell’Ospedale Annunziata di Cosenza, docente universitaria e figura centrale nella vita associativa della Fidapa. La borsa di studio intende incentivare la presenza femminile nelle discipline scientifiche e medico-sanitarie.

BORSA DI STUDIO “VANDA MARSICO”: PARLA LA PRESIDENTE FIDAPA SEZIONE DI COSENZA

«Questa borsa di studio rappresenta un doveroso riconoscimento alla memoria di una donna dalle straordinarie qualità professionali e umane che ha saputo rompere barriere e aprire nuove strade. Un esempio per le nuove generazioni», ha affermato Lucia Nicosia, presidente della Fidapa sezione di Cosenza.

Giovanna Vingelli, sociologa e delegata alle Pari Opportunità dell’Università della Calabria: «In Italia, ma non solo, il rapporto delle donne con il mondo del lavoro è ancora particolarmente critico, e non per motivi legati al ‘demerito’ femminile. Anzi, negli ultimi anni, le giovani donne mostrano maggiore intraprendenza, si laureano in numero maggiore rispetto agli uomini e con migliori votazioni. Queste iniziative possono quindi avere l’obiettivo di rendere visibile questo ‘merito’, sostenendo le giovani laureate anche con elementi di capitale sociale fondamentali per proseguire nelle loro carriere lavorative».

Inoltre, Giovanna Vingelli spiega quali sono le strategie più efficaci per incoraggiare le giovani donne a intraprendere carriere nelle discipline scientifiche e medico-sanitarie: «Le strategie sono molteplici. Tutte quelle iniziative che vanno nella direzione di sensibilizzare, promuovere e sostenere le donne in quegli ambiti in cui sono ancora sotto-rappresentate sono essenziali, e in particolare le iniziative che vedono la sinergia fra diversi attori: l’associazionismo, il privato sociale, il mondo della scuola e dell’università. Valorizzare donne brillanti non è solo un incentivo per chi riceve il premio, ma per tutte le giovani che ritengono alcuni ambiti scientifici e disciplinari ancora poco ‘attraenti’ o ostili alle donne».

Angela Costabile (psicologa, delegata all’orientamento in ingresso dell’Università della Calabria e socia Fidapa) spiega in che modo la Fidapa BPW Italy, sezione di Cosenza, intende coinvolgere le istituzioni educative e professionali locali per promuovere la borsa di studio “Vanda Marsico” e incoraggiare le giovani donne a intraprendere carriere nelle discipline scientifiche e medico-sanitarie: «La borsa di studio è stata divulgata attraverso media online, interviste a tv locali e soprattutto sui siti dell’Ateneo e dei dipartimenti ai quali afferiscono i corsi di studio oggetto del bando. Questa iniziativa può costituire uno stimolo per le altre istituzioni educative per valorizzare le scelte di discipline scientifiche e medico-sanitarie da parte delle ragazze. Oltre alle attività previste dall’orientamento in ingresso si deve quindi enfatizzare l’importanza delle discipline in oggetto e abbassare paure ed ansie, generate per lo più da stereotipi di genere, che portano le ragazze a sentirsi inadeguate nell’affrontare alcune aree di conoscenza».

«La Fidapa sezione di Cosenza – aggiunge Angela Costabile- a scadenza del bando, nominerà una commissione con esperte nelle discipline oggetto del premio che, per come descritto, prenderà in esame, oltre al voto di laurea, un abstract che descriva brevemente il lavoro svolto, secondo criteri di rilevanza dei risultati ottenuti, compiutezza e completezza degli argomenti e chiarezza espositiva».

BORSA DI STUDIO “VANDA MARSICO”: I DETTAGLI DEL BANDO

Documentazione richiesta

Nella domanda di partecipazione, debitamente firmata, la candidata dovrà indicare, sotto la propria responsabilità e pena l’esclusione dal concorso:

a) cognome e nome;

b) data e luogo di nascita;

c) codice fiscale;

d) laurea posseduta, nonché data del conseguimento, votazione riportata e titolo della tesi;

e) residenza, con indicazione di via, numero civico, città, provincia e del codice di avviamento postale;

f) indirizzo email;

g) numero telefonico;

h) indirizzo, se diverso da quello di residenza, ove si desidera che vengano inviate le eventuali comunicazioni relative al presente bando di concorso, nonché recapito telefonico e impegno a comunicare tempestivamente eventuali successive variazioni di tali informazioni;

i) elenco degli allegati alla domanda presentati, richiesti nel punto successivo.

Unitamente alla domanda, la candidata, pena l’esclusione dal concorso, dovrà presentare:

a) certificazione (originale, in copia autentica o in autocertificazione) attestante la laurea posseduta, la data e la votazione conseguita;

b) abstract della propria tesi di laurea di non più di 5 pagine;

c) fotocopia firmata di un documento di identità valido.

Tutta la documentazione sopraelencata deve essere prodotta esclusivamente come unico file in formato PDF denominato con nome e cognome del candidato.

Termini di presentazione della domanda

La domanda di partecipazione alla borsa di studio, debitamente sottoscritta, indirizzata alla presidente della Fidapa sezione di Cosenza, dottoressa Lucia Nicosia, dovrà pervenire, unitamente alla documentazione prevista dal bando, dal 1° gennaio 2025 ed entro il termine perentorio delle ore 12 del 31 gennaio 2025 tramite posta elettronica al seguente indirizzo email:

borsadistudio.fidapacs@gmail.com

Nell’oggetto dovranno risultare indicati: cognome e nome della candidata – I^ Edizione “Vanda Marsico”. La domanda e la relativa documentazione dovranno pervenire esclusivamente in formato PDF. Non si accettano materiali inviati tramite servizi di scambio file che creano link temporanei (quali WeTransfer o simili).

Procedura di valutazione dei titoli e degli elaborati

La Commissione esaminatrice procederà alla valutazione dei titoli attribuendo fino a 40 punti (voto di laurea fino a 10 punti e valutazione degli elaborati fino a un massimo di 30 punti).

Punteggio attribuito al voto di laurea:

laurea conseguita con la votazione fino a 90/110: punti 4;

laurea conseguita con la votazione compresa tra 91 e 95/110: punti 6;

laurea conseguita con la votazione compresa tra 96 e 110/110: punti 8;

laurea conseguita con la votazione di 110 e lode: punti 10.

La valutazione degli elaborati avverrà attribuendo fino a un massimo di 30 punti secondo i seguenti criteri:

chiarezza espositiva fino a un massimo di 10 punti;

rilevanza dei risultati ottenuti fino a un massimo di 10 punti;

completezza e complessità degli argomenti trattati a carattere sperimentale fino a un massimo di 10 punti.

Conclusa la valutazione, la commissione, sulla base dei punteggi ottenuti dalle candidate, attribuirà la borsa di studio a suo insindacabile e inappellabile giudizio.

Conferimento della borsa di studio

La vincitrice della selezione sarà avvisata a mezzo email e dovrà far pervenire conferma della accettazione della borsa sempre a mezzo email, congiuntamente alla comunicazione dell’Iban o altra forma di accreditamento della somma. In caso di mancato riscontro entro 5 giorni dalla comunicazione di attribuzione della borsa, la vincitrice sarà considerata rinunciataria e la Commissione potrà assegnare la borsa alla candidata successiva in graduatoria.

Il premio sarà consegnato personalmente alla vincitrice dalla presidente della sezione Fidapa di Cosenza in occasione di una cerimonia che si terrà il 2 aprile 2025, durante la quale la stessa vincitrice sarà invitata a tenere una breve relazione sugli argomenti trattati nella tesi.