Donnici, Sagra dell’Uva e del Vino dal 9 all’11 ottobre

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Dal 6 all’8 ottobre il centro cittadino ospiterà “Aspettando Donnici”, dal 9 all’11 ottobre a Donnici la tradizionale Sagra dell’Uva e del Vino

COSENZA – La Festa dell’Uva e del Vino di Donnici si prepara a vivere la sua 44ª edizione con un programma che, quest’anno, amplia il tradizionale appuntamento autunnale e coinvolge anche il centro della città. La Giunta comunale di Cosenza ha approvato, su proposta dell’assessore Sarino Branda, il programma di massima della manifestazione, in programma dal 6 all’11 ottobre 2026. Confermata la volontà dell’Amministrazione di valorizzare una delle espressioni più autentiche dell’identità enogastronomica e culturale del territorio.

IL PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE

La manifestazione si articolerà in due momenti. Dal 6 all’8 ottobre il centro cittadino ospiterà “Aspettando Donnici”, tre serate di iniziative e appuntamenti promozionali pensati per accompagnare cittadini e visitatori verso il tradizionale fine settimana della Festa. Dal 9 all’11 ottobre, invece, riflettori puntati su Donnici per la tradizionale Sagra dell’Uva e del Vino.

L’obiettivo è quello di far conoscere e valorizzare sempre di più il patrimonio vitivinicolo, le produzioni agricole, l’enogastronomia e le tradizioni di Donnici, creando allo stesso tempo nuove occasioni di partecipazione e di attrattività per la città.

LE ASSOCIAZIONI COINVOLTE

La parte dedicata alla Sagra sarà realizzata dall’Associazione “Vivi Donnici”, in collaborazione con le realtà associative del territorio. Si tratta di l’Associazione Nazionale Accademia Italiana Donnici Doc, l’Associazione Polisportiva San Michele Donnici, il Comitato Donnici e il Circolo Acli Fiego. Una collaborazione che conferma il ruolo centrale dell’associazionismo locale nella costruzione e nella crescita della manifestazione.

Per le tre serate di “Aspettando Donnici”, è stato previsto il supporto organizzativo e creativo di LevelUp Srl, che curerà l’ideazione del format, la comunicazione, la promozione dell’iniziativa e il coordinamento operativo degli appuntamenti.

GLI OBIETTIVI DELL’AMINISTRAZIONE COMUNALE

La 44ª edizione si inserisce nel percorso di valorizzazione della città e delle sue identità territoriali avviato dall’Amministrazione comunale attraverso il progetto “Cosenza Città Attrattiva”. Particolare attenzione alla promozione turistica e alla capacità di Cosenza di raccontare le proprie tradizioni e le proprie eccellenze.

Con la nuova edizione della Sagra dell’Uva e del Vino, Donnici torna dunque protagonista dell’autunno cosentino. Un percorso che unisce tradizione e promozione del territorio, cultura e convivialità, produzioni locali e capacità di attrarre cittadini, visitatori e turisti. L’appuntamento è dal 6 all’11 ottobre, con “Aspettando Donnici” nel centro città dal 6 all’8 ottobre e la grande Festa dell’Uva e del Vino a Donnici dal 9 all’11 ottobre.