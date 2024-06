L’Arte in Corso APS: nuova sede a Cosenza e progetti innovativi

3 minuti per la lettura

L’Arte in Corso APS ha inaugurato la nuova sede a Cosenza. In programma protocolli d’intesa e nuovi progetti.

Si apre un nuovo capitolo per L’Arte in Corso APS. L’associazione di promozione sociale, che dal 2016 arricchisce il territorio con progetti inclusivi e creativi, ha inaugurato la nuova sede in Via Pasquale Rossi 34 (Cosenza).

Alla cerimonia di inaugurazione erano presenti: l’assessore Veronica Buffone, le consigliere Alessandra Bresciani e Bianca Rende, Gianni Romeo, storico presidente del Centro Servizi al Volontariato di Cosenza, soci e rappresentanti di numerose associazioni locali come Elena Pistilli (presidente AMI delegazione Cosenza-Tropea), Francesca Daniele (presidente dell’associazione culturale Confluenze), Teresa Paese (vicepresidente dell’associazione Lotta senza quartiere) e Antonella Costa (responsabile di Cosenza dell’associazione MetaCometa). La loro partecipazione ha evidenziato l’importanza della rete di collaborazione e supporto reciproco.

NUOVA SEDE A COSENZA

Nel corso degli anni, “L’Arte in Corso APS” ha cambiato diverse sedi in vari luoghi di Cosenza e Provincia. La necessità di uno spazio più ampio e accogliente è diventata sempre più evidente con l’aumento delle collaborazioni e delle attività. Ora, la sede in Via Pasquale Rossi è pronta ad ospitare nuovi progetti e iniziative ambiziose. Ciò che rende unica “L’Arte in Corso APS” è la capacità di coniugare l’arte con l’impegno sociale. Grazie alla visione e alla passione delle sue fondatrici, l’associazione è diventata un punto di riferimento per la promozione della cultura e della solidarietà. A guidare questa meravigliosa realtà ci sono: la presidente Debora Falcone, la vicepresidente Sonia Morante e la tesoriera Rosa Spadafora.

L’ARTE IN CORSO APS: PROGETTI INNOVATIVI

La presidente Debora Falcone ha dichiarato: «Con immensa gioia e gratitudine abbiamo inaugurato la nostra nuova sede. Questo spazio è un sogno che si realizza, un faro di speranza e creatività nel cuore di Cosenza. Abbiamo lavorato instancabilmente per creare un luogo stimolante in cui ogni individuo possa sentirsi valorizzato e ispirato. La nostra nuova casa ci permetterà di ampliare le nostre attività».

Debora Falcone ha ringraziato il Fondo di Beneficenza di Intesa Sanpaolo per sostegno al progetto “Mani Creative – Percorsi di Benessere attraverso l’Arte e il Fare”, avviato nel mese di giugno. Gli obiettivi sono chiari e nobili: migliorare il benessere emotivo e psicologico attraverso l’arteterapia, sviluppare attività manuali e creative, sensibilizzare sull’importanza del riciclo e dell’ecosostenibilità, e facilitare l’inclusione sociale riconoscendo le abilità individuali.

«L’intento dei nostri laboratori è utilizzare l’arte e il riciclo creativo come strumenti di terapia, espressione personale e inclusione sociale per i ragazzi con disabilità e per i residenti delle case-famiglia. Attraverso i nostri laboratori, i partecipanti hanno l’opportunità di acquisire competenze pratiche, promuovere la loro autonomia e autostima. Insieme a Teresa Paese (vicepresidente dell’associazione Lotta senza quartiere), ad Antonella Costa (responsabile di Cosenza dell’associazione MetaCometa) e a Erika Zupi (assistente sociale di MetaCometa), abbiamo in programma protocolli d’intesa e nuovi progetti. Invitiamo il territorio a conoscere la nostra realtà e a sostenere le nostre iniziative», ha concluso la presidente dell’associazione.

“L’Arte in Corso APS” ha sempre dimostrato un impegno concreto verso la comunità. Attraverso eventi coinvolgenti e iniziative mirate, l’associazione ha saputo raggiungere il cuore delle persone. Questa nuova sede rappresenta non solo un punto di arrivo, ma anche un nuovo inizio. Un luogo dove l’arte e l’impegno sociale si incontrano per creare un futuro più inclusivo e sostenibile per tutti.