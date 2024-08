Emesso il francobollo dedicato al Parco Nazionale della Sila

1 minuto per la lettura

Il francobollo del Parco Nazionale della Sila appartiene alla serie tematica “il Patrimonio naturale e paesaggistico”, sono dedicati alla Giornata mondiale della Natura – Parchi d’Italia.

ROMA- Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha emesso quest’oggi, 3 agosto 2024, i due nuovi francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica “il Patrimonio naturale e paesaggistico”. I due francobolli sono dedicati alla Giornata mondiale della Natura – Parchi d’Italia: Parco dei Nebrodi e

Parco Nazionale della Sila. Poste italiane comunica che gli stessi sono relativi al valore della tariffa B pari a 1.25 euro per ciascun francobollo.

Poste Italiane comunica che gli esemplati hanno una tiratura di duecentomilaquattro, un foglio di ventotto esemplari.

Il francobollo è stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente. I bozzetti hanno la firma di Maria Carmela Perrini.