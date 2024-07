Stilo: la Cattolica brilla su un francobollo di Poste Italiane

1 minuto per la lettura

Il borgo calabrese di Stilo, immortalato su un nuovo francobollo, Poste Italiane celebra così la bellezza di quattro Borghi d’Italia.

STILO- Poste Italiane celebra la bellezza dei Borghi d’Italia con l’emissione di quattro nuovi francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica “il Patrimonio naturale e paesaggistico”. I francobolli, da 1,25 € ciascuno, raffigurano scorci mozzafiato di Pescocostanzo, Stilo, Codrongianos e Scicli. Quattro borghi unici che incarnano l’essenza del patrimonio storico e culturale italiano.

E’ proprio Poste Italiane che annuncia la nuova iniziativa. «Oggi, 5 luglio 2024, vengono emessi dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy quattro francobolli ordinari».

Saranno circa duecento mila esemplari per ogni francobollo. A Stamparli è il l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente. I bozzetti sono a cura di Tiziana Trinca. Le vignette raffigurano ognuna una veduta della località rappresentata e precisamente.

In particolare il francobollo di Stilo di Poste Italiane raffigura il tempietto greco-bizantino denominato “la Cattolica di Stilo”, la cui costruzione risale al X secolo. Sullo sfondo s’intravede Stilo, paese ricco di cultura, che con il suo centro storico medioevale caratterizzato da case in pietra che sembrano affrescate nella roccia e la chiesa di San Domenico, legata al filosofo Tommaso Campanella, vanta una storia millenaria.

Completano i francobolli la scritta “Borghi d’Italia” e l’indicazione tariffaria “B”.

Gli annulli primo giorno di emissione saranno disponibili presso lo sportello filatelico dell’ufficio postale di Pescocostanzo (AQ), Stilo (RC); Sassari 5 e Scicli (RG). I francobolli e i prodotti filatelici correlati, cartoline, tessere e bollettini illustrativi saranno disponibili presso gli Uffici Postali con sportello filatelico, gli “Spazio Filatelia” di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste, Venezia, Verona e sul sito filatelia.poste.it.