“Il monaco che vinse l’apocalisse”, il film su Gioacchino da Fiore approda a Los Angeles

Il film che ripercorre la vita e il pensiero profetico di Gioacchino da Fiore approda a LA per il Los Angeles Italia Film Festival

“Il Monaco che vinse l’Apocalisse” approda a Los Angeles per il Los Angeles Italia Film Festival. La pellicola, diretta da Jordan River, si appresta a varcare i confini italiani con una prima proiezione internazionale a Los Angeles. Il 26 febbraio 2025, il celebre TCL Chinese Theatre ospiterà la visione del film in occasione della XX edizione del Los Angeles Italia Film Festival, con la presenza del regista. Il progetto cinematografico, girato in altissima risoluzione 12K e prodotto dalla Delta Star Pictures, non si limita a ripercorrere la vita del monaco calabrese Gioacchino da Fiore, ma ne esplora il pensiero profetico.

“Il Monaco che vinse l’Apocalisse” affronta le sue visioni apocalittiche e il concetto del Terzo Tempo dello Spirito, un’idea di rinnovamento che ha attraversato i secoli, influenzando figure come Dante Alighieri, Michelangelo, Montaigne, Hegel e Joyce. Il film ha ottenuto un grande riscontro in Italia sin dalla sua uscita nelle sale, avvenuta il 5 dicembre 2024. Grazie al continuo interesse del pubblico, resta in programmazione nei primi mesi del 2025, con previste proiezioni fino ad aprile e oltre. La realizzazione di questa opera ha visto il contributo di importanti enti istituzionali e culturali, tra cui il Ministero della Cultura, la Fondazione Calabria Film Commission, la Regione Lazio, la Provincia di Cosenza e diversi parchi nazionali.

Il supporto della Diocesi di Cosenza e del Centro Internazionale di Studi Gioachimiti ha permesso di approfondire la figura del monaco, offrendo una ricostruzione accurata e fedele. Nel cast spiccano nomi di rilievo del panorama cinematografico internazionale: Nikolay Moss, noto per le sue interpretazioni in NCIS: Los Angeles e The Cobblestone Corridor, Bill Hutchens, Francesco Turbanti, che interpreta l’abate florense, Elisabetta Pellini, Giancarlo Martini e il rapper G-Max. La sceneggiatura è stata affidata a Michela Albanese, Jordan River, Andrea Tagliapietra e Valeria Dee Fraja, mentre la fotografia è curata da Gianni Mammolotti. Le musiche originali portano la firma di Michele Josia.

La distribuzione internazionale di “Il Monaco che vinse l’Apocalisse” è gestita dalla TVCO International, che ha pianificato la sua presentazione nei principali festival cinematografici e mercati del settore, tra cui Cannes, Berlino e l’American Film Market. La proiezione a Los Angeles rappresenta il primo passo di un percorso che mira a portare la storia di Gioacchino da Fiore all’attenzione di un pubblico sempre più ampio. L’opera si distingue per la sua capacità di unire storia, filosofia e spiritualità in un viaggio interiore che si rivolge a chiunque sia alla ricerca di significati profondi al di là della realtà materiale.