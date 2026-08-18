Il Peperoncino jazz festeggia i suoi 25 anni con Danilo Rea

3 minuti per la lettura

Il Peperoncino jazz festival festeggia i suoi 25 anni con il concerto di Danilo Rea nel suggestivo scenario di San Nicola Arcella

PROSEGUE senza sosta la XXV edizione del Peperoncino Jazz Festival, rassegna itinerante nelle più belle località calabresi. Dopo aver aver attraversato tutto lo Jonio, da ieri è approdata sulla costa tirrenica. Oggi vivrà una serata speciale nello spettacolare contesto del giardino di Palazzo dei Principi Lanza a San Nicola Arcella. Uno scenario d’eccellenza scelto per ospitare il concerto in Piano Solo del grande pianista Danilo Rea. Con lui l’associazione Picanto, organizzatrice dell’evento, vuole festeggiare le nozze d’argento con il suo affezionatissimo pubblico.

In archivio l’entusiasmante serata all’insegna di “Note dal Borgo”, manifestazione a cura della Proloco cittadina. Il centro storico di San Nicola Arcella è stato letteralmente invaso da musicisti che hanno conquistato i tanti appassionati accorsi. Stasera alle 22 grazie alla grande disponibilità dell’imprenditrice Flora Fabiano il festival musicale più piccante del mondo bisserà sul territorio di San Nicola. Un vero e proprio concerto evento pensato per festeggiare i 25 anni del Peperoncino Jazz Festival. Il Piano solo di Danilo Rea, da mezzo secolo uno degli indiscussi ambasciatori del jazz italiano nel mondo. E in una location da sogno come il Palazzo dei Principi Lanza.

DANILO REA: LA CARRIERA

Di formazione classica (diplomato presso il Conservatorio Santa Cecilia di Roma), Rea, oltre a vantare collaborazioni con i maggiori protagonisti del panorama jazzistico internazionale (tra le altre, si segnalano quelle con Lee Konitz, Bob Berg, Billy Cobham, John Scofield, Toots Thielemans, Randy e Michael Brecker, Dave Liebman, Kenny Wheeler, Joe Lovano ecc.), è musicista ricercatissimo anche in ambito pop, sia nelle sale di incisione che nei concerti dal vivo (è da più di dieci anni il pianista di fiducia di Mina e collabora assiduamente anche con Claudio Baglioni, Pino Daniele, Fiorella Mannoia, Renato Zero, Adriano Celentano, Gianni Morandi, Riccardo Cocciante e tanti altri) ed è questo il motivo per cui il concerto di stasera, ispirato dalla totale libertà del “piano solo”, si preannuncia come perfetta commistione di stili musicali con accattivanti interpretazioni di brani di musica leggera splendidamente riarrangiati in chiave jazzistica.

PEPERONCINO JAZZ: IL PROGRAMMA

Dopo la tradizionale serata in memoria del papà del direttore artistico Sergio Gimigliano, Mimì Gimigliano, al Riviera Bleu di Diamante, che domani vedrà di scena il Musolino/Calabrese, il 20 a Praia a Mare grazie alla joint venture con il PraJazz diretto da Umberto Napolitano in Piazza della Resistenza sarà protagonista il mostro sacro della sei corde Al Di Meola, mentre il 21 a Belvedere ad ammaliare il pubblico sarà la cantante Mafalda Minnozzi. Dal 22 al 24 agosto poi si svolgerà la “tre giorni” targata “Cetraro Jazz”, che nel giardino di Palazzo Del Trono vedrà esibirsi, rispettivamente, la talentuosa contrabbassista e cantante Beatrice Valente, il portentoso sassofonista americano Eric Darius e uno dei cantautori più raffinati del panorama musicale italiano: Nino Buonocore. Oltre alle visite guidate musicali nei parchi archeologici di Capo Colonna e di Sibari (in programma, rispettivamente, il 25 agosto e il 22, 23, 29 e 30 agosto), dopo il concerto di Simona Daniele il 25 agosto a Capo Vaticano al Belvedere dei Cannoni e quella a San Vincenzo La Costa, laddove il 28 agosto si esibirà Giorgio Conte, e prima delle tappe di settembre, il 29 agosto al Convento dei Minimi a Cirella sarà protagonista Eddie Gomez.