La cantante cosentina Andrea ospite a Sogni di gloria su Radio 2

La cantante cosentina Maria Andrea Commodaro, in arte Andrea, oggi 4 novembre sarà ospite su Radio 2 in Sogni di Gloria

C’è’ un momento nella vita di un artista che può essere fondamentale. Le vetrine sono tante e varie, ma nella scuola di canto di Rc Voce Produzione di Cecilia Cesario e Rosario Canale tutti gli artisti sono abituati ad una regola, quella del lavoro. Perché soltanto con tanto lavoro e studio attiva la vetrina, l’opportunità.

Ed eccola la storia di Maria Andrea Commodaro, in arte Andrea, che dopo anni di applicazione, determinazione e studio ha la sua vetrina e si è meritata lo spazio su Rai2. E dopo aver fatto il video box proprio su Rai2 da sola lunedì sera, infatti, l’ascolteremo in un programma su Radio 2, questa sera (4 novembre 2024) alle 22.00 chiamato “ Sogni di Gloria”. E in quel programma Maria Andrea Commodaro sarà accompagna alla chitarra da Aldo Campanaro.

“Sogni di gloria” è una vera vetrina per i giovani talenti italiani. Un posto in cui si esibiscono i ragazzi più talentuosi scelti da “Videobox”, il programma della mattina di Rai2. In ogni puntata, condotta da Giulia Nannini e Julian Borghesanun, un giovane artista vivrà i suoi famosi “15 minuti di gloria”. Si esibiranno dal vivo e racconteranno la loro storia per farsi conoscere al grande pubblico e interagiranno con i messaggi degli ascoltatori. Anche per Andrea ecco i 15 minuti di gloria.

Grande la soddisfazione di Cecilia Casario che confessa: “E’ bello vedere i miei ragazzi che vanno incontro ai sogni. Questo è un risultato importante per Maria Andrea ed è tutto meritato. Nella nostra scuola c’è’ la grande ambizione di puntare in alto perché i miei ragazzi lavorano sodo e sono seri, ma nello stesso tempo consapevoli che il cammino è lungo. Ma ogni piccola vetrina va sfruttata e questo programma è un buon programma per chi vuole fare strada”.