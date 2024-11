Brunori Sas torna sul ring musicale con il singolo “Il morso di Tyson”

3 minuti per la lettura

Nuovo singolo per Brunori Sas, il secondo capitolo che anticipa l’album in prossima uscita: si intitola “Il morso di Tyson” ed esce a un giorno dal ritorno sul ring del pugile

AVEVA già lanciato qualche indizio sui social nei giorni scorsi: un video in cui suona “Eye of the tiger” dei Survivor, celebre canzone di Rocky, e un video in cui è lui stesso a prendere a pugni un sacco da boxe. Poi l’annuncio ufficiale: Brunori Sas torna in radio e in digitale con un nuovo singolo, dal titolo “Il morso di Tyson (Island Records). E lo fa, alla vigilia del ritorno sul ring della leggenda della boxe Mike Tyson.

“IL MORSO DI TYSON”, L’ANNUNCIO DI BRUNORI SAS

«Giovedì (14 novembre 2024; ndr) esce “Il Morso di Tyson” – scrive Dario Brunori – una nuova canzone scritta con Riccardo Sinigallia e Dimartino e prodotta sempre da Riccardo. Uscirà con video a corredo girato dal sempre fedele nei secoli Giacomo Triglia e interpretato da me medesimo in un acting di buona Volonté che ricorda il miglior Mastroianni. Appuntamento dunque alle 14 del 14, (per agevolare ancor di più il mio target geriatrico), esattamente un giorno prima del ritorno di Tyson sul ring dopo quasi vent’anni. Per lezioni di marketing contattatemi in privato». Con la sua vena ironica che da sempre lo contraddistingue, Brunori Sas conferma quello che in tanti aspettavano, il secondo capitolo che anticipa l’uscita del suo nuovo attesissimo album.

IL SIGNIFICATO DEL NUOVO SINGOLO DI BRUNORI SAS “IL MORSO DI TYSON”

Anche con “Il morso di Tyson” prosegue il sodalizio tra Brunori e Sinigallia, già produttore della recente “La ghigliottina”, singolo uscito lo scorso 18 settembre.

“Il morso di Tyson” fotografa la dolceamara malinconia di un amore al tappeto, ma mai del tutto sopito. Sullo sfondo di una Roma notturna e piovosa, il bacio tra due ragazze riaccende il desiderio impulsivo di tornare indietro e riassaporare quel legame, come un richiamo nostalgico a un passato in cui tutto sembrava possibile. E il desiderio impetuoso di voler riavvolgere il tempo, anche a costo di farsi male, Brunori lo descrive con una metafora, quella del morso più famoso nella storia dello sport, quando nel ‘97 Tyson afferrò con i denti l’orecchio di Holyfield sul ring della Mgm Gran Arena.

Una metafora che descrive, nella storia raccontata da Brunori, un ultimo, disperato tentativo prima che il rapporto appassisca del tutto, addolcito dalla consapevolezza che nulla potrà mai cambiare ciò che è stato. Il tutto sostenuto da una melodia rotonda che conserva la sua intimità, il brano esalta la bellezza dei ricordi e la saggezza di saper lasciare andare.

IL VIDEOCLIP, SEQUEL DEL BRANO

L’uscita del singolo coincide anche con l’uscita del videoclip, pensato come sequel del brano, per raccontare in immagini l’ideale proseguimento della storia cantata. Sotto la regia di Giacomo Triglia, a fare da sfondo sono i binari di una stazione avvolta nella nebbia. Le vite delle due ragazze al centro del brano incroceranno quella di Brunori cristallizzando il tempo in un istante magico e irripetibile.

IL TOUR

“Il morso di Tyson” è il secondo singolo di Brunori Sas che anticipa l’album in prossima uscita e che arricchirà la scaletta del Brunori Sas tour 2025. La tournée prodotta da Vivo Concerti partirà a marzo del prossimo anno con 7 date nei principali palasport italiani: Vigevano, Firenze, Roma, Torino, Napoli, Bologna e Milano (biglietti già disponibili sui canali ufficiali). Dario Brunori è pronto infatti a riabbracciare il suo pubblico che lo attende oramai con ansia, come attende la sua musica, la sua poetica e la sua ironia che sa sempre lo contraddistinguono. Qualità che unitamente alla sua penna raffinata e alla capacità di raccontare la vita di tutti i giorni di ognuno di noi, lo rendono uno dei cantautori contemporanei più amati.